許智峯兩案無出庭 搶手機上訴撤回 光復屯門被通緝

就搶手機案，許智峯被裁定普通襲擊、妨礙公職人員執行職務和不誠實地獲益而取用電腦罪成，罰款3800元、接受240小時社會服務令；案件原於去年10月14日在高院進行定罪上訴，但因遇上颱風，押後昨天處理。

接聲稱許智峯發出傳真

法庭：無法證實身分

高院法官陳嘉信指出，根據《裁判官條例》，法庭審理上訴聆訊時，須先聽取上訴人理據，繼而聽取答辯方理據，惟許智峯既沒法律代表，亦沒親自現身法庭，故撤銷其上訴申請。陳官另提到，法庭早前收到一封聲稱由許智峯發出的傳真，惟法庭無法證實寄件人的身分是否真確。

律政司一方表示，上周六（23日）收到沒傳真號碼或地址的傳真，律政司亦無法證實寄件人身分，許智峯的法律代表亦已中止代表他。律政司一方又稱，雖然寄件人提及自己無法聯絡法律代表，惟許智峯的律師約兩周前告知律政司，許智峯已更改所有聯絡號碼，故律師同樣無法聯絡他。由於律政司無法核實許智峯的財務狀况，故不打算申請任何訟費。

是否充公保釋金另作決定

另外許智峯與民主黨成員林卓廷、另外兩人涉於前年7月6日「光復屯門公園」遊行後，要求一遊行者刪除示威相，被控意圖妨礙司法公正等共4罪，案件昨在區域法院提訊。控方表示，許智峯去年11月30日離港後未有返港，昨缺席聆訊，要求法庭向許頒拘捕令，獲法官李慶年批准，至於是否充公許的保釋金則會另再決定。此外，同案的3名被告林卓廷、曾焌熙及鍾凱研，則獲准保釋至3月23日再訊。

【案件編號：HCMA306/19、DCCC958/20】

（港區國安法）