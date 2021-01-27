凍許智峯戶口英聽證會解畫 匯控總裁：按港警要求行事

他強調，因應許智峯及家人戶口被凍結事件，他們是根據港警的要求行事，並未覺得中方在過程中作出影響。據他理解，港警的行動包括匯控在內3家銀行。他重申，匯控在香港已經營逾150年，他們無意離開香港，並且一如過往見證香港經歷上落時，繼續支持香港的社區及經濟發展。就算國安法落實與否，他們的期望是香港保持穩定，重新幫助社區及經濟復蘇。

「匯控不能揀執行或不執行哪些法律」

祈耀年還稱，在不同地方經營業務時，他們在合規及遇到執法機構要求調查時，「匯控不能揀選執行哪些法律，或不執行哪些法律」。他稱，集團本身亦要根據「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」等國際組織及反洗錢機制行事，他稱不認為香港及其他地方在這方面有任何不同。

至於有國會議員質疑匯控選擇性守法，遇到破壞法治的情况表現不道德，祈耀年回應，「我只是匯控的行政總裁，並非政治家，匯控亦非政治組織，而是在全球60個國家經營的機構」。關於匯控集團管理委員會成員王冬勝的政治取態，及匯豐中國內是否有黨員對集團行使影響，他表示，「不太清楚同事的政治取態，但是就算在英國或其他國家有職員加入不同政黨組織，這不是我的問題，為何會因此有問題」。他稱個人見不到匯控有受到中國的影響。

（港區國安法）