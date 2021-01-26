【Emily】「開唔到罐頭」報道被批 港台不點名譴責吳秋北抹黑

港台聲明：報道均為事實陳述

吳秋北批評港台記者蓄意誤導，「你搞不清楚自己能不能煮麵，有沒有開罐器，也是政府的錯？」佢並將港台拍攝嘅物資圖，同居民嘅照片做對比（見圖）：港台張相只見到罐頭底部，居民相則見到大部分罐頭頂部有拉環，部分就無。建制圈子有人發起聯署，要求「一人一信」投訴港台記者造謠。

港台噚日發聲明，發言人話，涉事報道均為事實陳述，港台一直堅持尊重事實，不偏不倚中肯報道。聲明話，當日亦有受限區內嘅居民反映，屋企無罐頭刀，開唔到罐頭食，打算退還，其他傳媒亦有相關報道。Emily翻查資料，今次唔止港台有咁嘅報道，有其他傳媒提及賓館無罐頭刀及煮食工具提供，包括《蘋果日報》、now新聞，《南華早報》則引述區議員話區內唔少長者無開罐器。