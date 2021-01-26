【Emily】站窗口對鏡頭「曬」玩具 上報紙「封區男童」：想返學見朋友仔

話冇街出「do nothing」

Roducha同Emily講起封區期間，不時愁眉苦臉，話兩日喺屋企「do nothing（乜都無做過）」，又唔可以出去同朋友玩。解封後，Roducha同家姐都無落過街，噚日Emily見到Roducha時，佢仲做緊功課。Roducha話，如果可以出去，想去玩具反斗城，佢又攞啲玩具出嚟介紹畀Emily識，有幾個公仔係玩遊戲贏番嚟，有啲就係家人買嘅。

除咗想出去玩，Roducha仲話想疫情快啲過去，可以返學見到朋友仔同老師。Roducha嘅家姐就同Emily講，上個星期六原本有個考試，但因封區考唔到，同老師解釋後，學校可以安排番補考；至於過去兩日政府派嘅食物，Roducha家姐話只係食咗當中兩個杯麵，好彩屋企人有買定啲菜。

Emily最後送咗噚日嘅《明報》畀佢哋一家留念，見到圖輯中嘅Roducha，佢哋開心又驚喜。