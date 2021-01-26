九十大壽前夕 老婦遭倒車撞斃 24歲司機涉不顧而去被捕

老婦倒地 沾血私家車停數米外

昨晨近7時半，一名老婦被發現倒臥昏迷屯門良田村露天停車場，救護員到場證實老婦不治。現場地下留有相信屬於老婦的雨傘及一隻鞋。警方到場調查，於老婦倒斃位置數米外發現一輛沾有血漬的私家車，惟車上無人，懷疑私家車司機駕車撞斃老婦後不顧而去。警方其後在屯門區拘捕24歲司機，涉嫌危險駕駛引致他人死亡、在意外發生後沒有停車及沒有報告意外，現正被扣留調查。

現場消息稱，死者倒臥於良田村19號屋外，涉事私家車停泊於21號屋對開。警方其後尋獲居於附近井頭中村的私家車車主，他報稱早前把座駕借給朋友，意外後與該友人失去聯絡。

警方表示，24歲鄧姓司機懷疑倒車期間撞倒事主，事主被捲入車底，頭及四肢重創斃命。據悉，事發時私家車上有3名男子，3男事後棄車往輕鐵站方向逃去。現場地面留有血漬，警方圍封現場，在車身掃指模蒐證。

上周食生日飯 家人悲慟

有村民透露，死者89歲姓黃，為村內原居民，育有兩子兩女，平日有村民稱呼她「叔婆」。她形容黃婆婆年紀老邁但身體壯健，早上經常在村內「行嚟行去」晨運。村民稱黃婆婆今日九十大壽，上周六曾與家人食生日飯，惟昨晨死於非命，形容其家人獲悉事件後「喊到豬頭咁」。

死者家人於現場助查後表示正等待警方通知下一步，由於事件可能牽涉法律程序，故不便多說。

新界北總區交通部特別調查隊正調查案件，呼籲如有人目睹意外發生或有資料提供，致電3661 3800或3661 3858與調查人員聯絡。