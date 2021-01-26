購虛稱日本製口罩 物流署入稟追9775萬

訂購3200萬個

去年8月去信本地供應商解約

原告為代表物流署的律政司長，被告依次為柏迪環球有限公司及劉君明。入稟狀指稱，原告與柏迪環球早前簽署4份合約，由於柏迪環球作出具欺詐成分的失實陳述，原告去年8月31日已去信終止所有合約，並要求退還9775萬元，或者由法庭所訂定損失。

就失實陳述追賠償利息訟費

另外，原告就次被告劉君明在合約事宜的失實陳述，向他追討賠償，並要求兩名被告支付利息或訟費。

根據公司註冊處資料，柏迪環球位於長沙灣一個工廈單位，公司股本為100元。由劉溱洺出任柏迪環球的唯一董事，而劉溱洺前名「劉君明」。

劉溱洺旗下有3間公司，除了柏迪環球，他亦是萬物秀（香港）投資有限公司及溱洺集團有限公司的唯一董事。資料顯示，萬物秀（香港）投資和溱洺集團於去年12月及9月成立，兩公司登記地址和柏迪環球一樣。

翻查報道，物流署去年3月向涉事供應商購入3200萬個口罩，署方早前表示抽樣檢驗貨品時無發現質量問題，惟其後發現口罩並非全數來自日本，隨即停止發放餘下應付貨款，轉介海關跟進。海關早前拘捕了涉事供應商及運輸公司一男一女董事，涉違反《商品說明條例》，二人保釋候查。至於涉案口罩全部在物流署庫存，未分發給任何部門使用。

涉違商品例 海關拘供應商董事

政府物流服務署本月初回覆本報查詢，表示去年共購入約6000萬個懷疑有問題的口罩，涉及18個供應商，涉款約2.16億元，包括本案的3200萬個口罩。物流署當時表示，政府正積極與相關供應商商討和安排換貨、退款事宜，有可能提出法律訴訟。

【案件編號：HCA123/21】