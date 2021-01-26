督察作供宣誓不懂讀「謹」 稱英國讀書中文欠佳

招募要求包括「能閱讀及書寫中文」

根據警務處網頁中列明對督察的語文能力要求，其中一項為「能閱讀及書寫中文及操流利粵語」。

被告文澧鍵（26歲），報稱電腦技術員，否認一項襲擊罪名。

報稱遇襲的督察霍建文供稱，他於2019年7月14日近10時到沙田新城市廣場一期掃蕩，與同袍沿扶手電梯一直往上時，被人投擲水樽、雨傘等雜物；他衝至4樓一店舖外欲制止人群，見右手持黃色長傘的被告，被告聽到督察葉浩明大叫「唔好掟嘢」後轉身逃跑，霍欲追捕時，被告用黃傘先後打中其左手手背和右手手掌，二人拉扯長傘期間，霍失平衡倒地，被告其後被同袍制服。辯方稱，當時被告遭胡椒噴霧噴中，並搖動雨傘阻擋胡椒噴霧；霍稱「我唔知佢揈乜」。

督察葉浩明供稱，當日制服被告後，被告曾表示雙眼刺痛，但他沒追問原因；他曾給被告一支水，讓被告洗眼。聆訊未完今續。

【案件編號：STCC1011/20】

（反修例風暴）