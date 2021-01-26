邊緣智力男工激光筆射警囚半年

母哭呼「無人照顧佢喇」

被告區得福（28歲）的母親聞判後情緒激動，一度在地上痛哭，稱「無人照顧佢喇」，旁聽者見狀上前安撫及多次說「無天理！」

辯方引述兩份精神科報告，均建議被告毋須住院，但需定期覆診，並指被告智力屬邊緣水平，以及患有偏狂型精神分裂。另外，心理報告雖然指被告智力和控制衝動能力較弱，有時會錯誤理解別人的評價而帶有攻擊或冒犯性，但基於他的人際和肢體能力較弱，所造成的物理傷害嚴重性較低。

同日另案兩人涉機場堵路

區議員作供稱警粗口爛舌對罵

控方案情指出，警長李智健於2019年8月13日晚上到機場一號客運大樓支援受襲同袍，他與同袍在大樓離境大堂外推進時，雙眼不斷遭綠色激光照射，其間他見身穿黑衣和短褲的被告手持激光筆射向警方防線，警告無效下與同袍拘捕被告。

另外，廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）涉同日與他人堵塞機場外一段暢航道，被控同一項非法集結罪，昨日在區域法院被裁定表證成立。辯方傳召當晚在場參與搬走障礙物的「機場大叔」、現任大埔區議員陳振哲作供。陳指當時有警員向被制服在地的人揮警棍，又有約10名警員情緒失控，不理會上司呼喝，「粗口爛舌」地與在場群眾對罵。案件未完今續。

【案件編號：STCC3210/19、CCC814/19、27&28/20】

（反修例風暴）