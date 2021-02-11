14歲童刑毁優品360罪成 官：不知你不滿什麼

被告為14歲男童，他被裁定罪成後，辯方呈上其家人及社工的求情信，透露被告曾患自閉、癲癇及抑鬱症，中學入讀特殊學校後才認識到朋友，長大後立志做咖啡師。辯方另稱被告願意向店舖賠償527元。

水佳麗：只是搞破壞 破壞無成本

不過，裁判官水佳麗隨即表示，他人要經過很多努力才做到經營店舖的夢想，被告「只是搞破壞，破壞是無成本，隻手一掃，破壞完畢」；又指社會上很多人有不滿，他們或許明白男童犯案動機，但「我不知你（被告）不滿什麼」。水官形容針對個別店舖的破壞屬「莫須有」，引起居民不便，盼被告加以反省。

水官裁決時指出，店舖的閉路電視拍攝到其中一名有份破壞的人，不論身形、外套、手袖、背囊及波鞋樣式，均與被捕時的被告相似，此外被告自辯時的證供混亂及多次更改，故不接納他辯稱當時只是約了朋友打籃球，亦因被告在庭上能夠正常對答，感覺不到他患自閉症或有智力缺失，故接納被告在父母不在場下所作的招認，裁定他罪名成立。

青年刑毁匯豐拒捕囚5月2周

另外，去年民陣舉行元旦大遊行，21歲男學生黎柏璣破壞灣仔匯豐銀行分行，經審訊後被裁定刑事毁壞及拒捕罪成，案件昨日在東區裁判法院判刑。裁判官張志偉指出，被告以油漆噴上「香港獨立」的「立」字，字眼分化社會，造成衝突危機，而被告的激烈行為亦令警員受傷，故就兩罪共判囚5個月2星期。

【案件編號：TMCC 700024、ESCC 1847/20】

（反修例風暴）