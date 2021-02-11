律政司求上訴庭釐清集結「共同犯罪」 稱紐國曾有非在場者入罪 答辯方：控罪過闊牽連無辜

上環衝突案衍生 結果不影響3人無罪裁決

原審法官郭啟安早前引述上訴庭在「梁天琦案」的判辭指出，暴動參與者須「集結在一起」，惟控方無法證明3名答辯人湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）和李宛叡（17歲）身處控罪書所指的暴動現場。律政司今次引用《刑事訴訟程序條例》第81D條，要求上訴庭釐清法律議題的做法，屬回歸後首次，而有關申請將不會影響3人的無罪裁決。

根據本港過往案例，控方在「共同犯案」（joint enterprise）的原則下，只需證明被告參與犯罪行動時，會預見其中一名犯罪者可能干犯更嚴重的罪行，而繼續有關行動，該被告便須負上從犯的法律責任。代表律政司的資深大律師郭棟明表示，原審法官只視身處現場的人「共同犯案」，惟新西蘭有案例指出，即使被告並非身處集結現場，他透過電話致電向集結者作出呼籲，有關行為同樣入罪。

官問：示威者「走唔切」會否被控

律政司代表：不會純因在場捱告

上訴庭副庭長麥機智提出，假如合法集會最終演變成暴力集會，後排示威者「走唔切」而被捕，是否仍會被控。郭棟明回應稱，示威者不會因單純在場而被控，形容有關問題須視乎證據。

代表首、次答辯人湯偉雄夫婦的資深大律師潘熙表示，觀乎立法歷史，法例有意避免無辜者受牽連，亦強調犯案者須「集結在一起」。第三答辯人李宛叡的大律師曾藹琪亦表示，法例旨在針對在案發現場出現的人。

官問：鳥瞰發指示構成暴動否

答辯方：屬協助教唆 非共同犯案

法官麥機智另提出，假如有人身處案發現場附近的高樓，以鳥瞰方式觀察現場，並透過平板電腦向示威者發出指示，有關行為是否構成暴動。曾藹琪回應稱，有關行為屬「協助或教唆」（aiding and abetting）暴動，而非「共同犯案」。

聽畢雙方陳辭 押後裁決

高等法院首席法官潘兆初形容非法集結和暴動罪旨在預防暴力，又指法庭在「禁蒙面法案」中，已提到守法市民應離開現場。曾藹琪回應稱，公眾集會通常有大量人群聚集，會出現很多可能性，認為當暴動和非法集結罪被套用「共同犯案」原則，罪行將變得過闊和不公。

上訴庭聽畢雙方陳辭後，押後頒布裁決。

【案件編號：CASJ1/20】

明報記者

（反修例風暴）