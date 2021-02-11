律政司求上訴庭釐清集結「共同犯罪」 稱紐國曾有非在場者入罪 答辯方：控罪過闊牽連無辜

【明報專訊】前年7月28日反修例示威者和警方在上環爆發衝突，一對健身公司東主夫婦和16歲少女被控暴動罪，至去年7月經審訊後被裁定罪名不成立。律政司後來要求上訴庭釐清「共同犯案」的法律概念可否套用涉公眾集會罪行的案件中，案件昨日在上訴庭審理。高等法院首席法官潘兆初一度指出，法庭在「禁蒙面法案」中，已提到守法市民應離開現場，否則會產生壯膽效果。答辯方則表示，當「共同犯案」概念被套用，控罪將變得過闊和不公，甚至令無辜者受牽連。
上環衝突案衍生 結果不影響3人無罪裁決
原審法官郭啟安早前引述上訴庭在「梁天琦案」的判辭指出，暴動參與者須「集結在一起」，惟控方無法證明3名答辯人湯偉雄（38歲）、杜依蘭（41歲）和李宛叡（17歲）身處控罪書所指的暴動現場。律政司今次引用《刑事訴訟程序條例》第81D條，要求上訴庭釐清法律議題的做法，屬回歸後首次，而有關申請將不會影響3人的無罪裁決。
根據本港過往案例，控方在「共同犯案」（joint enterprise）的原則下，只需證明被告參與犯罪行動時，會預見其中一名犯罪者可能干犯更嚴重的罪行，而繼續有關行動，該被告便須負上從犯的法律責任。代表律政司的資深大律師郭棟明表示，原審法官只視身處現場的人「共同犯案」，惟新西蘭有案例指出，即使被告並非身處集結現場，他透過電話致電向集結者作出呼籲，有關行為同樣入罪。
官問：示威者「走唔切」會否被控
律政司代表：不會純因在場捱告
上訴庭副庭長麥機智提出，假如合法集會最終演變成暴力集會，後排示威者「走唔切」而被捕，是否仍會被控。郭棟明回應稱，示威者不會因單純在場而被控，形容有關問題須視乎證據。
代表首、次答辯人湯偉雄夫婦的資深大律師潘熙表示，觀乎立法歷史，法例有意避免無辜者受牽連，亦強調犯案者須「集結在一起」。第三答辯人李宛叡的大律師曾藹琪亦表示，法例旨在針對在案發現場出現的人。
官問：鳥瞰發指示構成暴動否
答辯方：屬協助教唆 非共同犯案
法官麥機智另提出，假如有人身處案發現場附近的高樓，以鳥瞰方式觀察現場，並透過平板電腦向示威者發出指示，有關行為是否構成暴動。曾藹琪回應稱，有關行為屬「協助或教唆」（aiding and abetting）暴動，而非「共同犯案」。
聽畢雙方陳辭 押後裁決
高等法院首席法官潘兆初形容非法集結和暴動罪旨在預防暴力，又指法庭在「禁蒙面法案」中，已提到守法市民應離開現場。曾藹琪回應稱，公眾集會通常有大量人群聚集，會出現很多可能性，認為當暴動和非法集結罪被套用「共同犯案」原則，罪行將變得過闊和不公。