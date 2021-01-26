12港人案兩家屬鹽田探監 禁說敏感詞

本月3日已到深圳的李媽媽，周日已完成內地14+7日的強制隔離檢疫要求。她接受本報查詢稱，昨原非看守所可探視的日子，但她上午10時持陰性核酸檢測報告及內地電子防疫碼到看守所申請探視，「看守所的人可能考慮到我們已完成隔離，又久未見兒子」，獲體恤安排會見。李媽媽說，她和子賢的姑媽可一同探望，她看到兒子後本想「立刻拖吓囝囝隻手」，但要隔着玻璃、透過電話筒與兒子傾談，其間探訪室大門打開，有人在外走動，亦有人提醒他們不要講敏感詞、不要用暗語。

見面一小時 盼短期再探兩次

約一小時見面中，李媽媽引述兒子說，在獄中沒被欺負，稱公安、警察待他很好，亦能透過香港入境處代送到獄中的信件知悉媽媽已到深圳檢疫，準備探望自己，但擔心媽媽驚恐症發作，李媽媽即時回道：「我病發點上來見你呀傻豬」，兒子立刻開懷地笑。李媽媽說兒子身體好，「皮膚都好了」，每天在看守所按規律生活，每天也運動，亦要打坐，稱「打坐打得唔好都無人鬧」。兒子有問及家人健康，「也問兩隻貓狀况」。李媽媽說，計劃本周三即看守所允許探視的日子再探望，亦期望於1月內探視兩次後，2月初能再探訪兒子，然後才回香港。

協助家屬的12港人關注組昨稱，李子賢家屬及郭子麟家屬已到看守所探望子女，在囚者精神不俗，家屬回港前會再探訪。

未知鄧棨然囚何處 家屬暫不北上

同樣判囚7個月的黃偉然，其家人說暫未安排北上探視，會密關注情况；而囚3年的鄧棨然，家屬稱未知親人囚於何處，暫不會到深圳探訪。