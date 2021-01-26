泛民兩黨去年實習青年增

民主黨青年團「民主青年」現有140名成員，主席陳堡明表示，反修例風波後，參加該黨暑期實習計劃的年輕人，由2019年的39人增至去年的109人；他稱不少年輕人過往未必留意香港，甚至自稱「港豬」，但反修例風波後自覺深愛此城，也希望了解政黨、議員的工作，故參與實習；這批年輕人難言全部有意從政，當中不少都冀了解有何崗位幫忙。

國安法減從政空間 要思考出路

陳堡明不諱言，現時年輕人從政隨時因《港區國安法》被捕，參政位置亦有限，「在這個時間點，仍敢於走入來（民主派）的人，本身亦需要對香港有一份承擔、感情」，未來冀提供空間予年輕人思辯，在當下民主路困境應如何向前走。

青年公民主席李俊晞稱，現時公民黨青年團約百多人，實習人數由2019年約50人增至去年約70人，他認為反修例運動令年輕人多關心社區。至於青年從政出路，他相信，在議會未見出路下，從政已不止選舉、議會問政，亦要多思考不同方向路線。

民建聯：建制青年不少 未必公開主張

至於建制派青年團成員人數則無大變化。青年民建聯主席施永泰稱，2020年成員減少約2%，只因成員「超齡」改加入民建聯。經民聯青委主席梁宏正稱，一直有人申請加入，他不會與社會事件掛鈎，現時有「三位數」活躍成員。

施永泰說，社會兩極化下更多人認同民建聯理念，他不同意傾向建制派的青年屬少數，「建制派青年未必高調表明主張，青民亦少叫會員出來抗議、示威，主要着重提供培訓予青年參政、論政和議政」。他稱非所有成員都欲從政，「有會員視青民為階梯，想向政府表達自己聲音，想去大陸發展」。

梁宏正形容，經民聯本身「不太政治」，主要希望幫助工商專業界別，青委目標仍是以服務受眾為主，在大灣區等議題表達意見。他稱，青委希望吸收不同青年的意見向政府反映，而「入得經民聯，都希望將他們變成愛國愛港青年」。