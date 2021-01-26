兩派青年團同批青年政策 建制：缺溝通 泛民：失信任

明報記者 何宛兒 邱榕瀅

青年民建聯主席施永泰憶述，新政府上場後曾有官員前往學校，冀聆聽青年聲音，但他認為青年工作「不是做座談會，不是聽一兩次就知道青年想法」；批評政府未有恆常與青年溝通。他建議「線上線下」除了落區也要用新媒體與青年溝通，並擴大委員會供青年參與。對於年輕人反對政府，施永泰認為主因是年輕人自覺不被聆聽，「覺得政策無他們份」，亦不了解政府難處。

民建聯倡用新媒體 經民聯：解說出問題

經民聯青委會主席梁宏正2014年起參與青年工作，他說政府資助的交流、實習計劃數目不斷上升，不同團體亦有舉辦保育、文化藝術等實習計劃，據此而言青年政策不算失敗，但坊間常批評政府青年政策失敗，梁宏正不諱言這個問題需要深思。被問到為何政府仍「箍不住年輕人的心」？梁宏正認為，不能將社會事件歸咎於青年政策失敗，認為癥結是政府解說出問題。他並謂，青年群體多元，政府要多解說、引導，亦要更有同理心，令市民願意了解政府困難。

民主青年：畢業無希望 青年公民：打壓意見

民主青年主席陳堡明直指政府青年政策從未成功，「原來沒有，從來都沒有」，不論畢業生薪金、樓價，多年未見改善，年輕人畢業後未見希望。對於特首林鄭月娥上任後推出青年委員自薦計劃，陳堡明認為，不少委員會僅為諮詢架構，實權不多，年輕人加入亦無異花瓶，「若（政府）有採納年輕人意見，2019年不會搞成這樣」。

青年公民主席李俊晞稱，政府已失去這代年輕人的信任，質疑政府一方面稱為年輕人着想，卻又打壓他們表達意見、將他們送入監獄，「在此情况下，搞什麼委員會、自薦計劃已無意思」。他強調，若政府希望重新得到年輕人信任，難上樓等問題已非重點，強調落實五大訴求仍是首要條件。

泛民：各地談挽人才 港卻送大灣區

《施政報告》提出「大灣區青年就業計劃」，陳堡明質疑，各地都談如何挽留人才，「林鄭可能是唯一一人稱要輸出青年，真的像（美心家族成員）伍淑清一樣，放棄這一代年輕人」，質疑在年輕大學生薪水低、買樓供樓難等問題下，「香港政府的青年政策是什麼？就是送你回大灣區？」

李俊晞亦質疑為何定要年輕人往大灣區發展，「香港是否無地方容得下年輕人發展？」他指出，若當地就業環境好，年輕人自然會前往發展，「你何時見到政府鼓勵年輕人去矽谷發展？不會的，如當地是好，年輕人仆崩鼻、爭崩頭都要去」。

建制：大灣區青年計劃「好的嘗試」

施永泰則支持計劃，不同意輸出人才之說，他稱若青年自行往大灣區發展，「人生路不熟」，此類配對形式就業計劃有助青年發展；亦不同意「推年輕人返大灣區」之說，若青年無才能，在大灣區將難以生存。施永泰亦認為，《施政報告》可有更多青年政策。

梁宏正則認為，大灣區青年就業計劃是「好的嘗試」。他亦不認同是「推年輕人上大灣區」，認為年輕人取得經驗後，亦未必留在大灣區發展。