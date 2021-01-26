政府小組倡行劏房租管 擬租客可優先續租

兩年死約+兩年死約 加租最多15%

據了解，工作小組多項初步建議方向，包括為劏房引入標準租約，要求業主及租客雙方打厘印；並擬引入優先續租權，方向之一是租客可享「2年死約」加「2年死約」，即業主首兩年不能加租、租客不能退租，完成兩年租約後，租客有權再續租兩年。另小組亦初步提議規限業主每次續租租金加幅不得高於15%。

運房局文件表示，工作小組務求3月底前完成研究，並提交報告給政府，小組對訂立劏房標準租約意見較一致，但對是否規管續租租金及引入「續租權」，仍需進一步討論。此外，文件指小組就劏房租管提出多項結論，包括當前公屋供應不足下，需研究本港應否實施劏房租管，而非取締劏房；又指業主有可能在租管實施前即時加租或趕走租客。

業主會反對：拆晒劏房不再租

小組觀察並發現，劏房分租普遍，業主可透過實質操控的「二房東」分租劏房，為實行租管特別是「續租權」帶來困難；又認為若實行劏房租管，應採取行政較易、可於短時間執行的方案，並可考慮設日落條款。

小組成員、香港業主會會長佘慶雲說，現時小組討論的劏房租管方案是偏幫租客，稱過往不少業主面對「無良租客」，但坊間只批評業主。他說若落實優先續租權，業主將失去保障，一旦租客將單位作非法用途、或遇上租客有問題，業主亦不能退租，聲言會第一時間「拆晒劏房不再出租」。他強調需推出劏房租管，但不應只規管業主，亦應規管租客、二房東及地產代理。