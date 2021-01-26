阻公園「大媽」跳舞 團體11歲主席被襲

揮拳斥反中亂港 80歲翁被捕

王繼祖於facebook稱，他前日與助手到天秀路公園一帶時，發現有一群「大媽」和數名老翁聚集跳舞，遂上前勸阻，惟一名白衣老翁發難，指摘王繼祖及其助手「反中亂港」，王其後遇襲。王拍下事發經過，片段顯示當時公園相當嘈雜，有人大聲播音樂及跳舞。王勸阻其中一名老翁時，對方情緒激動指罵王，再以頭撼及揮拳襲擊他，又試圖推開他。他其後報警。

警方稱，經進一步調查，昨午約4時許在天水圍區拘捕80歲姓朱本地男子，涉嫌普通襲擊，已獲准保釋候查，2月下旬須向警方報到。

成員平均13歲 跟進區內維修

王繼祖昨午接受本報查詢稱，關注組曾三度到天秀路公園跟進跳舞聚集噪音滋擾情况，其中於上周六到公園時已與該老翁相遇，至前日遭對方襲擊。王繼祖說當時遇襲後門牙疼痛，休息後已沒大礙。王稱，事後認為「可能自己有啲說話刺激到佢（老翁）」，未來仍需繼續向康文署反映天秀路公園跳舞聚集問題。

「天水圍社區關注組」於去年6月成立，主席兼創辦人王繼祖是11歲小六生，其餘5名成員平均年齡13歲，關注組主要跟進天水圍區內設施維修進度等區務。