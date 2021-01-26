中大推鐵欄撒粉案 警多拘3學生搜宿舍

拘前學生會長 會方批校方處理

警方稱，新界南總區重案組昨晚在沙田、荃灣及上水拘捕3名19至22歲本地男子，涉嫌非法集結及襲擊他人意圖導致不作出某些作為。據了解，3人均為中大生。中大昨晚發新聞稿稱，警方昨晚帶同搜查令入校園蒐證，大學相關代表已即時徵詢法律意見並向警方了解，得悉有中大學生被捕。因案件正調查，校方不評論個別個案。

中大學生會臨時行政委員會昨發聲明證實主席區倬僖被捕。該會對警方拘捕中大生及入校園蒐證表示遺憾，並譴責校方拒處理校園保安問題，一再報警拘捕學生。

據中大校園電台及伍宜孫書院學生會facebook直播片段，警方派員到善衡書院、和聲書院及伍宜孫書院的學生宿舍蒐證，一度進入宿舍房。其中區倬僖在利國偉堂被帶走，雙手反綁。

學生稱警以不便為由拒展手令

和聲書院學生會長胡筠弦說，晚上約8時45分，警員乘一輛16座小巴及一輛私家車到書院，稱來自馬鞍山警署，欲入北座宿舍一房間蒐證，惟當時房內無人並鎖上，舍監為警方開門，警員搜查約一小時後帶走一袋證物，未帶走任何人。胡曾問警方有否搜查令，對方稱不方便展示，胡又說其間有舍監阻止學生拍攝蒐證情况。

伍宜孫書院學生會代表說，晚上約9時接獲宿生通知，宿舍西座8樓有6至8名便衣警員搜查一間宿生房間。他說舍監向他確認警方持搜查令，但對方無透露手令內容。該代表說，警員逗留約50分鐘，離開時帶走一袋物品及一個行李箱，並記下在場直播學生個人資料。