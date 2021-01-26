86建制區議員促修例DQ違誓議員

倡看國安法前後言行 泛民批追溯

聯署聲明批評，「攬炒派」區議員將區議會當作宣揚「反中亂港」的重要平台，行為反映他們不擁護基本法和效忠香港特區。民建聯深水埗區議員劉佩玉表示，日後區議員宣誓如何體現是真誠，政府可能要考慮他們在《港區國安法》生效前後的言行。元朗區議員沈豪傑表示，區議會條例已規定新界的當然議員上任要宣誓，他認為其他區議員均需宣誓是堵塞20多年的法律漏洞。

至於宣誓形式，劉國勳建議至少由民政事務局長、問責局長為區議員監誓，並成立監察委員會，執行違反誓言後取消議員資格的問題。

民主黨主席兼南區區議會主席羅健熙認為，不少區議員報名時已簽確認書，當時亦已獲確認參選資格，亦無被法庭定罪指其言行違反港區國安法，無法理解議員為何突然不符合資格。18區民主派聯絡會議輪任召集人、離島區議員梁國豪質疑，政府如何定義意見是反對政府或不擁護基本法，應說清楚界線，讓議員各自思考如何調整。他認為若以過去言論來決定宣誓是否真誠，即變相有追溯期，是政治打壓。他又稱若宣誓內容與確認書無分別，他為幫助市民會宣誓。