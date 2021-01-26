政府擬收回區會撥款權 被指民生活動批款少 泛民：限聚才是主因

劉國勳倡官員被辱停赴區會

羅健熙：官員常自行杯葛

民主黨主席羅健熙批評，在區議會落敗的劉國勳所言完全不符事實，本屆多個區議會均用力改善民生，最大事項是防疫工作，而限聚令才是民生文娛活動無法舉辦的主因。他又稱，官員經常自行杯葛區議會議程，或出席區議會但未解答問題便想離去，就覺得被禁錮，「已經無恥到，難以用理性理解」。

86名建制派區議員昨發聯署信，批評「攬炒派」區議員上任一年來，侮辱「禁錮」官員和拒絕官員出席區議會會議，拒絕撥款舉辦慶祝國慶及回歸活動等，稱區議會已失效。劉國勳表示，若資源給了地區，但地區不舉辦活動、不派發物資，反問「何必要撥款區議會做這些工作？」他說區議會現在已不能做到官民溝通橋樑，若區議會繼續失效，政府可透過地區其他組織聆聽聲音，包括分區委員會、家長教師會和滅罪委員會等。他強調，「攬炒派」應想清楚，「玩爛」區議會無人得益。

泛民：是政府不願合作

18區民主派聯絡會議輪任召集人、離島區議員梁國豪反駁，倘政府收回區議會撥款權，當下屆區議會變由建制派主導，「是否就讚區議會合作，所以把權送回給你？政府是否因為今屆民主派多，就矮化區議會？」他強調，不是區議會不肯與政府合作，而是政府不與區議會合作，如民政總署以疫情為名不提供秘書服務。

北區區會：建制造謠 已批款防疫

北區區議會主席羅庭德批評建制派散播假消息，舉例北區區議會批了190多萬予不同社福機構、學校、北區民政處，買防疫物資分發區內居民。他又斥建制派「精神分裂」，「這邊廂支持政府搞一大堆限聚令、禁足令，另邊廂又叫區議會走去搞社區活動？誰去搞？」

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