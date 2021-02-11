【Emily】稱會員人數離目標欠200萬 工盟學關神父叫咪坐享其成

【明報專訊】「聖瑪加利大堂」日前喺facebook專頁貼出通告一則，話維修堂區中心籌款尚欠200萬元，又話捐款年輕人只佔少數，提醒唔係長輩捐錢後，「後輩便可以坐享其成」，成為網絡熱話，原帖文出街兩日已有逾3000次分享、4000幾則留言。唔少團體都模仿行文抽抽水，職工盟噚日喺fb出post，話職工盟會員人數離目標只差200萬，話支援勞工權益人人有責，「不是祖父母、爸媽、兄姊或弟妹加入工會後，其他人便可座享其成」，強調強化關心勞工權益、熱心行動嘅心意更顯重要，呼籲大家「月捐埋就最好」。
神父：教友倘不明白 歡迎傾吓偈
對於通告成為熱話，聖瑪加利大堂關神父解釋，話預想唔到竟然咁大迴響，又話原意係想鼓勵年輕人多參與堂區生活，強調每個教友同樣重要，如事件令教友有不明白之處，歡迎疫情後多去堂區坐低傾吓偈、彼此溝通。
本土研究社亦模仿有關信件行文講月捐情况，話經歷疫情衝擊，「離目標下跌2萬元」，相信好多支持者有心無力，但話民間研究創造優質公共論述，「清理官商鄉黑，人人有責，無人可以『坐享其成』」，強調唔係要所有人捐款先可以睇到研究成果，反而喺呢個時代仲會細讀該社研究，心意更顯重要。
本土研究社又話，年輕人有錢唔好幫手買磚頭，投資落自己身上先係最好，咁就唔會畀人「坐享其成」。