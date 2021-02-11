【Emily】稱會員人數離目標欠200萬 工盟學關神父叫咪坐享其成

神父：教友倘不明白 歡迎傾吓偈

對於通告成為熱話，聖瑪加利大堂關神父解釋，話預想唔到竟然咁大迴響，又話原意係想鼓勵年輕人多參與堂區生活，強調每個教友同樣重要，如事件令教友有不明白之處，歡迎疫情後多去堂區坐低傾吓偈、彼此溝通。

本土研究社亦模仿有關信件行文講月捐情况，話經歷疫情衝擊，「離目標下跌2萬元」，相信好多支持者有心無力，但話民間研究創造優質公共論述，「清理官商鄉黑，人人有責，無人可以『坐享其成』」，強調唔係要所有人捐款先可以睇到研究成果，反而喺呢個時代仲會細讀該社研究，心意更顯重要。

本土研究社又話，年輕人有錢唔好幫手買磚頭，投資落自己身上先係最好，咁就唔會畀人「坐享其成」。