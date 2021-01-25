港創企「細胞培植魚肉」 目標兩年量產

明報記者 薛偉傑

Avant Meats共同創辦人陳解頤表示，在2018年中已開始研究以細胞技術來培植魚肉或花膠（魚肚），同年底成立公司。魚塘養魚很普遍，但亦有不少問題。例如，部分魚類的人工飼養效果欠佳，至今仍然要倚靠捕撈。此外，飼養鹹水魚塘的水，普遍是從近海抽取，水中可能含有重金屬、微塑膠等污染物質。相比之下，在實驗室般受控環境以細胞技術培植魚肉，可以做到完全不含重金屬、微塑膠、輻射污染物、寄生蟲、抗生素等，而且需時短得多。過程中毋須捕魚、養魚及屠宰，有助保護海洋生態，亦毋須使用基因改造技術。

該公司從魚類活體提取所需細胞（例如魚肉或魚肚的細胞），然後放入特製培養液內大量培植。以往，這種技術只用於醫學研究用途，例如培植人體細胞來研究病毒入侵的影響，以及培植人類皮膚或其他器官用於移植。近年，一些初創企業才將技術用來培植動物肉。

培植魚肉約6至8周可出售

由於飼養動物的營養大部分會消耗在動物的各種活動上，真正吸收到用來長肉的只佔小部分。以細胞技術來培植動物肉卻不同，因為營養和氧氣都是直達細胞，培養箱設定在最適合溫度，無論從資源還是時間角度來說，都比較節省。粗略比較，在魚塘養魚，通常要一年多才能夠出售，但以細胞技術來培植魚肉，約6至8個星期就可以出售。

不過，因為細胞培植技術以往只是作醫學研究用途，設備和培養液非常貴，其設計亦不適合大量生產。「細胞培植肉」要成功商業化，其中最大挑戰是要降低成本。例如，傳統培養液除含有胺基酸、葡萄糖、礦物質之外，亦含有非常貴的幼牛血清蛋白質，品質也不太穩定；Avant Meats則自行研發，用一些植物蛋白質來代替。考慮到初期生產成本偏高，所以公司先研究培植大黃花魚花膠，繼而再研究培植石斑魚柳，兩者原型分別在2019年底和2020年底發表，並邀請廚師試吃。

此外，公司亦已研究出從「培植花膠」提取出精華，刺激人類皮膚分泌膠原蛋白，可作護膚品原材料，估計今年底或明年初可以利用現有設施小量試產「培植花膠」，供應給一家食肆。真正量產預料要到2022年底或2023年初。

成本法律因素 傾向星生產

公司計劃，第一期先設立面積1萬方呎生產設施，估計需投資數千萬元。雖然未完全排除在香港生產的可能，但考慮到租金成本、人力資源及配套法律較成熟等因素，傾向在新加坡生產。至於第二期，計劃以技術授權或聯營方式與其他公司合作，在世界各地生產。

料量產時每公斤成本約40美元

Avant Meats共同創辦人錢寶生指出，在2019年底，細胞培植肉每公斤成本達2000美元，公司現已將每公斤成本大幅下降至約200美元，估計到量產時，每公斤成本可降至約40美元。他說，自從公司發表了「細胞培植花膠」之後，有不少公司詢問他們能否以細胞技術培植出魚翅、燕窩、鹿茸等，技術上應該可行，但需要時間去研究。