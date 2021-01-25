園內榕樹樹冠直徑30米 環團：全港買少見少

環團促做好保護 憂規劃未預留生長空間

蘇國賢稱，發展局向工務部門發出的技術通告列明，進行工程時應以樹冠的「滴水線」為界，劃出保護範圍，四周設置圍板，抵禦工程影響，施工期間亦要監察生長情况。

環保觸覺創辦人譚凱邦表示，過去監察不少大型工程保育樹木情况，發現不少項目於施工階段未能落實保護措施，例如遭重型機器損毁、灌溉不足等，以致健康轉差，最終難逃被砍伐命運。他稱早前曾與土木工程拓展署開會，該署說石仔嶺位置日後會興建公共迴旋處、道路及學校等設施，而該10多棵大樹佔地廣闊，擔心政府規劃時未能預留足夠空間予樹木，最終未能原址保留。

署方：已做一系列措施 基礎設施盡量避開

土木工程拓展署回應稱，就土地平整及基礎設施工程，該署已適度調整設計，石仔嶺一帶基礎設施盡量避開珍貴樹木。施工期間，該署會按現行相關技術通告要求，實施一系列措施保護原址保留的樹木，包括定期監測生長情况及保養等。另外，政府亦已在工程合約加入條款，要求承建商保護在工程範圍內建議被原址保留的樹木。

（城巿保育）