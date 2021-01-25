土拓署「了解中」稱無修剪 環團促究責

本報上周四隨譚凱邦到石仔嶺花園，發現清拆工程已開展，花園北面約7.5萬平方呎土地已圍封，地盤內建築已拆卸，餘下數棵大樹，其中一棵位於西北角的榕樹，約一半樹冠遭垂直削去。譚估計，該樹位於地盤邊緣，疑部分樹冠「過了界」而被斬。但他稱該樹位於土拓署地盤內，署方亦承諾原址保留園內珍貴樹木，認為土拓署責無旁貸，應徹查事件及追究責任。

而另一棵在地盤西南角圍板外的棵榕樹，約一半樹根被圍板及多個石屎墩壓着，樹身掛滿雜物如毛巾及水壺等，該樹與園內其他樹木一樣，均未設立樹木保護區。

土拓署回覆本報查詢稱，石仔嶺花園有15棵珍貴樹木，上述大樹為其中兩棵，該署去年9月接收該幅土地及工程期間，未曾修剪該兩樹樹冠。至於其中一棵大樹樹冠被削，該署稱「正在了解中」。

翻查資料，石仔嶺地盤毗鄰地皮由恒地持有，亦是新界東北首個補地價的住宅項目。本報向恒地查詢，昨截稿前未獲回覆。

另一樹石墩圍板壓根 署方稱圍板不損健康

土拓署說，為避免拆卸石仔嶺花園建築物工程對附近公眾構成危險，承建商在施工前豎立圍板，分隔工程範圍與公眾地方。顧問公司駐地盤人員實地評估後，認為臨時豎立圍板「未有亦不會對該棵樹木的健康構成長遠影響」。因石仔嶺花園建築物拆卸工程已完成，承建商會盡快移除圍板。

專家轟無保育意識 樹冠半削增倒塌風險

詹志勇表示，事件反映署方「無意識、無意願」保護珍貴樹木，非常失望；又指被削樹冠的樹木數以百計枝條被砍，落刀位置在枝條中間，易被真菌入侵並腐爛，慨嘆「邊個剪都好，總之係亂咁剪」，政府既已將花園內15棵樹木列為珍貴樹木，促認真做好保育。

長春社總監蘇國賢稱，該棵大樹約四成樹冠突被削去，「等於無咗四成樹葉製造食物」，而其中一邊樹冠被削亦令樹木兩邊負重不平均，抵擋強風能力下降，長遠有可能增加倒塌風險。

明報記者 馬耀森

（城巿保育）