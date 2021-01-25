孕婦遭警拖行 姊：早產嬰要插喉戴氧氣罩

其姊劉女士昨向本報稱，妹妹昨已見到嬰兒，嬰兒要戴氧氣罩及插喉管，情况虛弱，妹妹擔心兒子早產會有後遺症；警方亦未就事件聯絡她們及向她們道歉。

憂有後遺症 待妹平復商投訴

劉女士表示，妹妹因生產嬰兒期間大量出血，目前身體較虛弱，但暫無大礙，情緒亦較平復，但每次說起被警方截查及看到兒子時仍激動，「一講起就會流淚，感到傷心及難過」，形容事件對妹妹造成很大打擊，「表面的傷害都比不上內心的傷痛」。至於嬰兒情况，她稱妹妹擔心兒子早產會有後遺症，但目前難估計將來情况，相信醫護團隊會盡力照顧嬰兒，「只要對嬰兒好的事都會盡力安排」。

被問到會否到投訴警察課投訴，劉女士稱，當日涉事警員對妹妹並非正常執法態度，「任何看到片段的人，都會看到警員的行為過分及不人道」，會待妹妹身體及心情完全平復後投訴；但她稱，到投訴警察課投訴沒什麼作用，對警方會否認真處理抱有極大保留，會再諮詢進一步意見。

婦產科專科醫生靳嘉仁稱，早產嬰腦部易有併發症，例如腦出血，而肝功能未成熟易有黃疸；腎臟未成熟或有排尿困難，且較易有壞死性腸炎，嚴重需要切腸。