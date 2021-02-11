前線醫護：NASK不受同事歡迎

早前有不少醫護投訴納米口罩質素參差，包括佩戴時斷繩、接駁口穿孔、棉條鬆脫等。醫管局曾稱九成人通過納米口罩面形配合測試（fit test），較3M口罩比例理想。

不過，一名未能通過fit test的醫護向本報稱，他測試時稍作呼吸，眼鏡即佈滿水氣，認為口罩有漏氣問題，形容口罩「廢、垃圾」。

另一名dirty team工作的醫護稱，若長戴納米口罩，耳朵會痛楚，要加耳帶扣紓緩，但平日戴3M口罩則無問題。

他說，據平日觀察，該款納米口罩不太受同事歡迎，傾向戴3M，「如果（現時）標準成疑，會盡量唔用」。

耳掛式口罩 美測試稱難貼面形

NASK納米口罩採用耳掛式，附有兩個耳帶扣。翻查美國疾病管制與預防中心網頁，該中心一個實驗室近日測試450多款口罩，大部分是耳掛式，測試結果顯示，掛耳式難達到適當面形密合度（proper fit），又稱除過濾效能外，用家亦要確保口罩配合面形。