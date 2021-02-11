醫局納米罩無印規格 認證機構調查 花1.6億替代N95 生產商：初期為增產 新批次有印

明報記者 張煒明

NASK納米口罩網頁顯示，該口罩符合一系列國際標準，包括英國BSI全面認證，符合歐盟EN149:2001+A1:2009標準，過濾效率達FFP2水平。翻查相關歐盟標準，口罩表面應清楚顯示品牌、種類識別標記、相關歐盟標準、過濾效率水平等資料。不過，本報翻查去年4月醫管局記者會展示的納米口罩、前線醫護在公立醫院拍攝的納米口罩存貨照片、本報網購的納米口罩，以及記者上周五在瑪麗醫院觀察醫護佩戴的納米口罩，口罩表面均無印上歐盟標準要求的資料。

BSI：無印即不合規 海關：正了解

本報將前線醫護拍攝的納米口罩存貨照片發送歐盟及BSI，BSI回應稱，相關歐盟標準要求將有關規格標準印在口罩表面，若無印上會被視為不合規格（non-conformity），會聯絡客戶糾正；BSI補充，已向製造商就無印規格一事展開調查，會據調查結果作相應行動。對於有關口罩是否違反《商品說明條例》，海關稱暫未收到舉報，正了解事件。

醫局：臨時性質 品質仍須合規

醫管局稱，去年3月起引入納米口罩，由於公立醫院極短時間內需大量口罩，供應商獲該局同意，在貨品包裝和口罩表面的規格展示上可作特別安排，以提高供應量，而有關安排僅屬臨時應變性質，口罩仍須符合品質及安全規格；目前供應商生產線已恢復在口罩表面展示規格。

生產商盈宗製藥有限公司回應稱，有關口罩原材料一度被部分國家列禁運物資，致未能如期生產足夠口罩供應醫管局，至去年7月原材料供應漸趨穩定，為盡快紓緩醫管局裝備短缺及應付第三波疫情，將生產線提升至24小時投產，並將FFP2標準、編號及認證年份等資料印於口罩包裝袋，「此做法有效將生產效率提升四成」。有關安排只應用於首張訂單，其後訂單已於每個口罩面印上資料。

本報兩度向醫管局查詢，共花多少錢購入多少個有問題口罩，局方沒正面回應。根據公開資料，盈宗製藥去年3及9月投得合約，向醫管局提供納米口罩，分別價值6760萬及9600萬元，總值逾1.63億元。

多醫護投訴 馬仲儀促尋替代

創新科技署稱，納米及先進材料研發院（NAMI）與盈宗製藥於2014年合作研發納米纖維口罩，項目獲創新及科技支援計劃批出約146萬元資助，企業承擔約152萬元並擁有項目知識產權。NAMI則稱，該院無參與該口罩商品化安排，亦沒參與醫管局使用該口罩事宜。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，生產商任何情况下均有責任確保口罩符合規格，認為生產商品質控制粗疏，推搪責任是「極無恥」做法，而醫管局「真金白銀買口罩，但容許對方提供不合格產品」是「愚蠢」行為。她稱不少醫護已投訴該口罩，料事件將進一步影響醫護信心，促局方交代合約年期及有否定期抽驗口罩等詳情，並盡快尋找替代品。