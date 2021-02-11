曾兩度發現瘀傷 家屬提裝CCTV被拒

曾稱「有人打我」 失信心正轉院

婆婆2016年入住救世軍錦田長者之家，至今已非首次發現婆婆有瘀傷，家屬當時認為瘀傷或日常生活碰撞而成，畢竟婆婆年事已高較易受傷，加上無任何證據，未有追究。今次事件發生後，家屬認為院方責無旁貸，要求給予合理解釋。

院方稱涉私隱

家屬：我哋同意都唔得？

家屬本月初與院方會面時，曾提出在婆婆牀位加裝閉路電視（CCTV），但院方稱「（可以安裝）機會不大」，又說婆婆是精神上無能力人士，做法涉及私隱問題，僅承諾會多安排婆婆在有閉路電視的範圍休息，張小姐無奈說：「我哋家人同意咁做，點解咁都唔得？」家人已決定為婆婆轉至其他院舍安享晚年，正辦理手續。

立法會前議員張超雄指出，安裝閉路電視是院方及院友家屬之間的協議，要克服一般私隱關注，「社署無管得咁細」。他又認為津助院舍較私家院舍較多規矩要遵守，雙方協商或有難度。

醫生：社署到大錯才懲處

老人科專科醫生馬仲儀曾接觸不少老人院內受傷個案，「比今次更嚴重嘅都見過，投訴去牌照科都只係警告多，無乜懲處後着」，認為社署需更新有關機制，例如採用計分制評核院舍表現，於資訊更透明下讓家屬慎選院舍。她又認為院舍不時發生派錯藥、疏忽照顧之事，但因較難定義何謂「虐待」，「追究起上嚟好難告得入」，以至長者受傷事件無日無之，「成日要去到大錯特錯，（社署）先會去做懲處」。