97歲院友手指骨折3日始送院 家屬報警

孫女：醫生形容「唔太尋常」

受傷老婦的孫女張小姐向本報透露，上月24日得知外婆被送入博愛醫院，「上晒房，搞好晒手續，（院舍）幾個鐘之後先通知我哋」。令她更氣憤的是，外婆傷勢非輕，醫生診治發現她左手手指骨折，經了解得悉外婆早在21日早上受傷，院舍3日後才送院，張引述醫生形容事件「唔太尋常」。博愛醫院證實，一名97歲女病人上月24日送往該院急症室，醫生檢查後發現左手中指有骨折，左手掌有瘀傷及紅腫，病人留院至29日出院，安排在專科門診跟進。

受傷翌日瘀傷擴 護理「續觀察」

院舍代表於本月2日與家屬會面，院長黃凱欣表示已與涉事10多名護理員會面，稱上月21日有兩名員工為婆婆冲涼，事後其中一人安排婆婆坐大班椅並推回其牀位，途中婆婆曾將手伸到牆上，更大叫「好痛」，護理人員即時檢查發現有瘀傷，但認為可觀察情况；翌日發現瘀傷擴展2厘米，但仍決定繼續觀察，至24日到診醫生檢查婆婆傷勢後，決定送院。

張小姐質疑事件是否人為因素，多次追問下，院舍稱「我哋唔係醫生，判斷唔到」，又說「可能老人家較瘦弱，骨質疏鬆」、「係咪意外，唔到我哋去判斷」，但承諾會加強員工護理訓練及溝通，亦會內部調查及適當懲處。張小姐明言不接受院舍回覆，「隻手擺係牆點會無啦啦整親？」決定報警。

院方稱難斷人為否 會懲處

警方回覆稱，上月26日接獲報案懷疑一名長者於錦田公路一院舍因職員疏忽受傷，已交八鄉分區軍裝巡邏小隊第三隊跟進，暫列「求警調查」，案件仍在調查，未有人被捕。

救世軍回應稱，對於一名院友手指受傷事件，院舍在評估及密切觀察院友狀况後，已適時與院友的保證人聯絡跟進，交代經過及安排詳情，院方事後亦與員工面談及跟進，並作適當措施加強環境安全。社會福利署表示，涉事院舍已按規定向該署安老院牌照事務處提交特別事故報告，牌照處督察曾到院舍突擊巡查並檢視住客醫療紀錄，認為無可疑之處，但已要求院舍就事件處理及跟進工作提交詳細報告。

張超雄指護士有責 促院方交代

張超雄認為，「拖成3日實在係耐，老人家骨折係好痛苦」，院舍有駐院護士，理應有足夠訓練察覺婆婆傷勢。他說，疫情下院舍人手短缺，但院舍護士有高資歷，應每天查看長者排板，照顧其傷勢，認為涉事護士責無旁貸，而院舍應向家屬交代及審視照顧長者期間有否出錯，汲取教訓避免再犯。

明報記者 梁銘姿