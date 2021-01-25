校內悼梓樂 科大正副學生會長罰停學 引述校方稱「損校譽」 教協：嚴厲手法限表達自由

科大：屢勸不聽 可交紀委會審

科大稱，就學生舉辦活動及使用校園設施均有既定指引，亦會按社會實際情况及政府規範，包括公共健康及安全等考慮，就校內活動制定適時政策；如有同學經校方多次勸喻及解釋仍不遵從規定，教務長可根據投訴個案的嚴重度，決定是否將個案轉交學生紀律委員會審理。

另指控重漆標語無清文宣

學生會會長麥嘉俊稱，去年8月學生會獲教務處（AR）通知，將召開學生紀律委員會（SDC），指控他們去年5至6月發生的5件事（見表1），包括在校舉辦周梓樂逝世半年追悼會，重漆校內「青蛙路」地上「希望在於人民 改變始於抗爭」大字標語，以及無按校方指示移除港獨文宣等。學生會於facebook稱對裁決極度遺憾，「面對校方打壓絕不妥協」，過去一年多香港人面對極權亦未言放棄，會延續不屈精神。

最少6人遭譴責 學生會：不妥協

他們去年8月書面解釋及12月親身答辯後，月中收到處分。麥嘉俊引述校方稱，他們的活動違反限聚令，有關活動未獲校方批准，損害校譽，違反「1-HKUST」（同一科大）精神。麥稱，損校譽、「1-HKUST」的說法可謂「任校方講」，「校方話係就係」，他認為《港區國安法》下，學生在校園的表達空間愈來愈小，甚至去年6月正式立法前，校方已大規模清除學生會告示板的文宣，有學生試過貼空白的memo紙也被移走。

近年大學屢有學生受罰，有理大生被勒令退學（見表2）。教協會長馮偉華認為，損害校譽、「1-HKUST」的說法含糊、惹人爭拗，大學該是崇尚學術自由之地，容許多元觀點，「是否要與大學有同一口徑及觀點？」他又稱，休學對學生影響大，教育理念應是「教多過懲」，以其他方法幫學生，而不是採取休學的手段。

謝永齡：嚴重處分才損校譽

大學及專上院校工會聯盟前理事長謝永齡對處分感詫異，認為大學不是法庭，校方有權就學生違規處分，然而「用哪一把尺去量度有沒有違規？罰這樣重，日後誰敢做學生會？」他稱，學生所為是《港區國安法》實施前，「學校不喜歡學生做的事，不等於他們犯法」。謝永齡稱，勒令停學處分嚴重，認為學校發處分的行動才是「損害校譽」。

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