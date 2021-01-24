昔不想寫字讀建築 今用文字講建築社會關係

拒「離地」 將抽象變實在文字

原讀理科的黎雋維稱當年成績欠佳，會考後轉讀商科，中英文科幾乎不及格，「我同自己講，這世不想再寫字」，心想讀建築只要畫圖，正合他意。2009年他大學畢業後，翌年到英國進修碩士，回港後在本港一間荷蘭建築師樓工作，都是建築師的「正路」，但喜歡上建築歷史的他，2015年開始修讀相關博士課程，寫洋洋萬字的論文，近年他的文字更游走於社交平台、網站、報章，原來是受其他建築師的「啟發」。

「很多建築師不太鍾意與非業界談建築，更差的是，用一個高高在上的角度與其他人談建築。」

黎雋維認為建築有很多抽象概念，作為建築師應將抽象演化成實在的文字，例如以「簡約的設計」，代替一開口便吐出建築物屬什麼「風格」，以及多談建築物與當時社會及政治的關係，「想將建築變得不要『離地』，才可與不同專業的人討論（建築）」。