昔不想寫字讀建築 今用文字講建築社會關係

【明報專訊】「人是不會知道，自己的生活被建築物控制住。」黎雋維說時七情上面。他舉例，平日大家走過一條通道，不會思考太多，不會穿過旁邊的牆壁，「但那條通道是建築師在紙上畫兩筆而來的，做建築師是否很『過癮』？」黎雋維曾經被身為建築師的神聖責任、所擁有的創造力而吸引，中學時決定以建築師為職業；另一個原因是，他討厭文字。不過，黎雋維近年的工作之一，卻是以「建築歷史學者」身分寫建築歷史的文章。
拒「離地」 將抽象變實在文字
原讀理科的黎雋維稱當年成績欠佳，會考後轉讀商科，中英文科幾乎不及格，「我同自己講，這世不想再寫字」，心想讀建築只要畫圖，正合他意。2009年他大學畢業後，翌年到英國進修碩士，回港後在本港一間荷蘭建築師樓工作，都是建築師的「正路」，但喜歡上建築歷史的他，2015年開始修讀相關博士課程，寫洋洋萬字的論文，近年他的文字更游走於社交平台、網站、報章，原來是受其他建築師的「啟發」。
「很多建築師不太鍾意與非業界談建築，更差的是，用一個高高在上的角度與其他人談建築。」
黎雋維認為建築有很多抽象概念，作為建築師應將抽象演化成實在的文字，例如以「簡約的設計」，代替一開口便吐出建築物屬什麼「風格」，以及多談建築物與當時社會及政治的關係，「想將建築變得不要『離地』，才可與不同專業的人討論（建築）」。