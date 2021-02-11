【周日人物】拆皇后孕建築博士 不去起樓去「考古」 黎雋維：古蹟保育傾斜古典 倡納本土特色建築

明報記者 馮樂琳

林鄭月娥在元旦上載與行政會議成員、古諮會前主席陳智思對談的短片。3天後，黎雋維在社交平台發文，提到如非皇后碼頭事件，或許他不會研究本港建築歷史，「2021年第一post（帖文），就用皇后碼頭提醒吓自己勿忘初心」。

對於林太與陳智思在片中稱，拆卸皇后碼頭事件時發現很多年輕人對舊建築有興趣，對此感「奇怪」，黎稱說法「唔錯得晒」，因當時本港沒有太多舊建築的刊物，「但很多人已有（保育的）意識，雖然未知道碼頭誰人興建或靚的原因，但會認為政府拆碼頭『唔啱數』，（皇后碼頭）是有價值的」。黎雋維自己是其中一人，何况他是讀建築的人，「是否制度有問題？（拆卸）不是一個識建築、欣賞建築的人會做的事」。

研建築歷史如偵探 小處入手拼湊合理推論

受政府拆卸皇后碼頭事件的啟發，黎雋維對本港建築歷史產生興趣，更喜歡研究建築物與當時政治、經濟、市民生活的關係，特別喜歡研究1920年代至1970年代的香港建築。他稱該50年的香港建築未建立自己形象，與鄰近地區如上海、星馬、廣州的建築相似，可有區域比較。

黎雋維的研究本地建築物歷史的「成名作」之一是深水埗的嘉頓中心。他從朋友送來的一批舊圖則中，發現該建築物由民國時代著名建築師朱彬設計，但他翻查舊文件，卻不見兩者關係的資料。他形容研究建築歷史如做偵探，往往要從小處入手，尋找不同蛛絲馬迹，拼湊成合理的推論。

黎雋維的博士論文是研究上海批盪，一種1920、30年代在本港以至東南亞常用的建築物料。當年他發揮偵探精神，飛往英國、比利時、台灣尋找文件，結果在比利時找到當地建築公司的舊文件，記載該公司在遠東地區包括香港的建築資料，例如油麻地某大廈用了上海批盪的「證據」。

談到上月深水埗主教山配水庫事件，黎雋維寫過多篇文章介紹配水庫的背後歷史，他說事件中有街坊阻止推土機運作，正反映社會的保育意識有所提升，「一個普通街坊都有保育意識」。

倡效法新加坡 強調「解殖」非「去殖」

黎雋維近年兼做保育工作，對本港的古蹟評級制度有較多研究。他說該制度由1980年時代留下，評級標準傾斜古典建築，導致本港的法定古蹟名單仍以英式、古典建築為主，卻少見現代主義建築。他認為應加入更多具本地特色的建築，「例如新界有很多有歷史的小型別墅」。他強調做法是「解殖」，以平衡本港的古蹟制度，而不是「去殖」。他舉例，新加坡有類似做法，當地脫離殖民統治後，刻意保留中式建築，以示新加坡的多元化。