綠惜地球：超市便利店轉用白膠袋 難辨來源致棄置減假象

本報記者一超市觀察

市民稱職員不會亂派膠袋

本報記者日前到超市及便利店觀察，發現市民普遍自備購物袋，其中一間位於美孚的超市在10分鐘內有18宗交易，當中有兩人購買膠袋，超市提供白色背心袋，上面沒有任何文字或圖案，有市民表示超市職員「嚴謹」，不會免費派發背心袋，又稱自己無帶環保袋才偶然付款購買膠袋。另一間位於柴灣的便利店，記者發現該店職員在10分鐘內，兩次為顧客將並非冷凍的罐裝飲品放入白色背心袋內 ，疑未有依法收費。

朱漢強：會令政府誤判形勢

百佳回覆本報查詢時表示支持及配合政府政策，待有關細節公布後會研究和跟進，但未有回應為何轉用白色背心袋；惠康及7-11便利店至昨截稿前未回覆。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強說，超市2019年的棄置量升5.7%，升幅明顯放緩（2018年較2017年增約34%），便利店膠袋棄置量亦錄得大幅下降，情况不尋常，認為超市及便利店轉用白色膠袋，會令政府誤判形勢，「相信政府在檢討徵費時，（膠袋）棄置量會是考慮因素之一，某類膠袋棄置量減少，會令人以為問題無咁嚴重」。

（城市保育）