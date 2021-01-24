膠袋棄置量跌 加費不再提 全港前年仍棄40.7億個 超市升5.7%

綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，膠袋徵費計劃實施多年，0.5元減廢誘因早已被消化，又指政府檢討徵費多時但仍未推出，擔心拖到立法會換屆仍未諮詢公眾，到時又要推倒重來。

棄膠袋量全面徵費後首跌 「其他」類佔八成

環保署數字顯示，2019年棄置在堆填區的膠袋較2018年減少至40.73億個，按年減9.7%，是自2015年全面實施膠袋徵費以來首次錄得下跌，當中大部分零售類別錄得跌幅，但超級市場不跌反升，2019年棄置量較2018年上升5.7%，由4935萬個升至5217萬個；書籍、文具和禮品店於2019年棄置膠袋量亦較2018年上升四成，由933萬個升至1311萬個。

整體棄置膠袋量之中以「其他」類別最多，佔近八成，但有環團發現，超市及便利店轉用白色背心袋，在統計時會被撥到其他類別，認為會影響調查結果（見另稿）。

黃錦星3年前稱有意檢討 環境局：適時諮詢公眾

翻查資料，環保署去年初表示會於年內就檢討諮詢公眾，又指會循針對食物衛生而設的豁免方向收緊，以進一步鼓勵減用膠袋，但今年該署回覆只稱會「適時」就優化計劃諮詢公眾。環境局長黃錦星早於2018年已表示有意檢討收費。

事實上，政府最新提交立法會的文件亦未有再提到增加徵費金額，只提及「從豁免範圍及在豁免情况下可派發的膠袋數目等方面，研究如何因應香港的實際情况進一步減少膠袋的使用」。

被問到何時就檢討膠袋徵費諮詢公眾，環境局回覆本報查詢時表示會適時諮詢公眾，沒交代時間表。據本報了解，政府已完成檢討徵費，但今年上半年會優先處理垃圾徵費，以及推出塑膠飲品容器生產者責任制，到下半年視乎情况再決定是否就膠袋徵費結果諮詢公眾。

餐廳熟食店棄最多膠袋 八成膠袋難辨源頭

另外，分析最新的膠袋棄置數字，各類零售別之中，以餐廳和熟食店棄置最多膠袋，2019年棄置4.13億個，較2018年4.81億個減少14.1%；其次是麵包餅食店，2019年棄置2.94億個膠袋，較2018年的3.45億個下跌逾14%；不過，2019年棄置在堆填區的40.73億個膠袋之中，近八成即約32億個是未能歸類、不能分辨源頭的膠袋，當中約6.7億個是豁免收費的「平口袋」。

而多個零售類別錄得棄置量有雙位數跌幅，包括錄得最大減幅的便利店，2019年棄置膠袋量為437萬個，較2018年的5580萬個減少92.2%；其次是電器、電子及電訊產品店，棄置量由486萬個跌至123萬個，下跌74.8%；百貨公司及家居用品店的棄置膠袋量由3656萬個減少50.8%，至2019年的1798萬個。

環保署：反映市民環保意識提高

環團：一年數字未能反映長期趨勢

環保署認為，最新調查結果反映市民在減用膠袋方面的意識有所提高。但綠惜地球認為，膠袋棄置量仍高企，一年的數字變化不能反映長期趨勢，認為應盡快推出檢討方案，進一步減少膠袋用量。

明報記者

（城市保育）