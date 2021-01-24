警工廈冚賭搗無牌吧拘68人

近百人犯聚收告票

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方前晚開始在區內展開行動，打擊舊式工業大廈內的非法活動，其中昨日零時許突擊搜查9個位於紅磡民樂街凱旋工商中心、富高工業中心及義達工業大廈的單位，搗破5個非法賭檔、兩間無牌酒吧及兩間違例經營的派對房間，拘捕31男11女，年齡20至52歲，涉嫌經營非法賭場、協助經營非法賭場、在賭場內賭博、經營無牌酒吧、在無領取酒牌地方飲酒及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另有68人涉違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書。

警方在9個單位內檢獲3張撲克枱、一張百家樂賭枱、7部釣魚機、總值超過92萬元的籌碼及市值逾15萬元的酒類飲品。鍾雅倫稱，涉案單位面積不大，其中一個撲克牌賭檔不足100平方呎，擺放了一張撲克枱、多張櫈及家具，單位共11人聚集，包括賭客及主持人。鍾續說，部分被捕人相識，其中11人已被落案起訴，31人正保釋候查，涉案賭檔及酒吧等已運作一兩個月。

另外，前晚9時許，警方突擊搜查大角嘴通州街81至87號一個單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕26人，包括27歲關姓男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反第599F章。酒吧內18男7女顧客（20至50歲）涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們亦涉違反限聚令被票控。