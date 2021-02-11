唱片業獲800萬資助音樂人舊曲新編

盼疫下帶動市場運作

每曲補貼最多6萬

政府「創意香港」透過「創意智優計劃」撥款逾800萬元，資助國際唱片業協會於去年底舉辦「音樂永續2020」計劃，設120個補貼名額，申請人須在7000首流行金曲中選歌重新編曲、製作及發行，成功申請者每首歌的錄音預算上限為6.8萬元，最高補貼額是合資格製作總費用的九成或6.12萬元，以較低者為準，其中至少八成預算須用於僱用最少6名專業音樂製作人員錄製及發行歌曲。

計劃於去年10至11月接受申請，國際唱片業協會（香港會）總裁馮添枝表示收到逾180宗申請，最終批出113宗，獲改編的歌曲包括《帝女花》、《海闊天空》、《鬼馬雙星》等，申請人須向有關金曲的音樂著作權出版社申請翻唱，並於本月30日或之前完成製作及在港公開發行，才可領取補貼。馮添枝表示，本港唱片業界以往七成收入來自娛樂演出，三成來自唱片銷售，但由於疫情下無法有大型演唱會或表演，以致行業收入大減。他估計唱片行業有6000名自由工作者，全部未受惠於「保就業」計劃，希望今次以「音樂永續2020」計劃支援業界，帶動市場運作，而他個人認為，疫情未知何時緩和，故業界長遠需研究如何開拓網上市場以賺取收益。