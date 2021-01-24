論協商產生特首 梁振英曾鈺成隔空交鋒

曾鈺成：梁只提45條第一款

曾鈺成說，基本法第45條由3項條款組成，但梁振英只提及第一款，即「協商產生」一項。他指出，基本法附件一列明「香港特別行政區行政長官的產生辦法」規定，反問如果特首不是按附件一的規定產生、即選舉產生，怎能符合基本法第45條第三款。

梁振英：每屆按「實際情况」

梁振英昨日反駁，基本法附件一規定的只是在採用選舉方式的前提下，行政長官的產生辦法，但行政長官的產生辦法不僅是選舉。他提到第45條第二款說，每屆特首的產生辦法都要按「實際情况」，而如果決定要朝着「有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生」目標進發，才要「循序漸進」。

梁振英指出，泛民一直認為至今的選舉方式沒有認受性，反對用基本法規定的「提名委員會」，而要求「公民提名」，他反問「有人敢站出來答應嗎？」梁振英又稱，現時「實際情况」是「我們心目中按照基本法規定的選舉，不是泛民心目中的選舉」，泛民會繼續盡一切辦法阻止達至根據基本法規定的普選目標。他強調「不能有美麗的誤會，更不應有幻想；泛民現在裝睡，我們要醒起來」。