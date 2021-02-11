遇截查被指不合作 涉阻差被捕 孕婦疑被警辱罵拖行 早產嬰入ICU

稱為防疫站開 被罵「死肥婆」

劉女士向本報表示，其妹事發當日下樓散步時被警員截查，當時有另一被截查的男子站在一旁，妹妹因近日疫情嚴重，不想站近其他人，爭持期間有警員罵其妹「死肥婆」，而患糖尿病及高血壓的妹妹感頭暈，故坐在地上休息。劉女士其後趕至，見坐在地上的妹妹被反手鎖上手銬，手腕瘀青，「警察喺市民心目中係執法者，有讀過書，唔係『唔三唔四』嘅人，點解咁樣（對市民）？」

翻看劉女士提供的影片，其妹曾激動地與警員互相指罵，其後警員多次拉起並試圖拖行她，其後救護車到場，劉女士多番要求下，警員才解開其妹的手銬，讓她可橫卧擔架上，再送往伊利沙伯醫院檢查。

劉女士說，妹妹留院期間徹夜難眠，她亦一度被拒與妹妹見面，「差人話因為我個妹係犯人，叫我唔好阻差辦公」。劉為妹妹辦理入院手續時，亦有兩名警員陪同，她稱其中一名女督察曾問她：「你係咪仇警？」劉女士大惑不解，強調全家人對警察無敵意。

區議員：事主沒攻擊 警拖行不人道

劉女士說，其妹入院後要打安胎針，前日「見紅」，至昨晨9時多，她接到妹妹通知已產子。劉稱昨午見到妹妹，二人甫見面都不禁落淚，她轉述妹妹在生產過程大量出血，只瞄過兒子一眼，未看清兒子面容，目前最擔心兒子早產有後遺症。劉稱其妹談起截查事件仍然激動。

當區區議員黎廣偉曾翻看事主家人提供的片段，稱事主當時沒持攻擊性武器，亦沒有攻擊行為，只有言語爭執，警員卻以手銬鎖起她，甚至企圖拖行她，斥責警員的行為不人道。他稱事主平復心情後，會與對方及其家人商討跟進行動，不排除向投訴警察課投訴。

警稱公正跟進 感不合理可投訴

警方回覆本報表示，紅磡分區巡邏小隊人員上周三下午約2時在永耀街一帶進行代號「冠軍行動」的反罪惡巡邏，打擊非法入境者及過期居留者，其間截查一名42歲姓劉女子，要求她出示身分證，但該女子情緒激動並拒絕聽從指示，經勸喻後仍不合作，遂拘捕她涉嫌阻礙警務人員執行職務，下月中須向警方報到。警方稱會不偏不倚跟進事件，市民若認為受到警方不合理對待，可向投訴警察課投訴。

醫生：激動受驚可引發早產

伊利沙伯醫院發言人回覆本報表示，涉事的產婦情况穩定，男嬰昨日在新生兒深切治療部接受治療，情况嚴重。

婦產科專科醫生靳嘉仁表示，涉事早產嬰體重較輕，「收水」後體重會再輕一點，估計該早產嬰在未來兩周亦未必可出院，若一切順利，亦要觀察一至兩個月。靳嘉仁又稱，35歲或以上屬高齡產婦，其早產風險會較高，而孕婦情緒激動、哭泣、受驚、有肢體碰撞，有可能導致子宮收縮及早產，但一般早產不會因單一原因，應有其他因素，例如該孕婦有早產史、胎水過多、患妊娠糖尿或曾接受子宮頸手術等。

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