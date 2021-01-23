【Emily】深圳打疫苗 人代政協先簽同意書 現異常反應國家有補償

【明報專訊】香港仲未開始打新冠病毒疫苗，全國政協委員、人大代表噚日同今日分批上深圳接種疫苗，為3月上北京開兩會做準備。由於始終係新疫苗，接種者要自負風險，Emily收到風，政協、人代打疫苗前要簽同意書，文件寫住係「滅活疫苗接種知情同意書（適用於緊急使用（試用））」，仲列出多項有可能出現嘅不良反應，極罕見不良反應可能會出現「過敏性休克」。如果咁唔好彩發生異常反應，咁要信政府，因為文件寫明，「將按照國家相關規定進行補償」。
高永文唔知邊款但信任 有政協稱國藥
全國政協高永文、林大輝、曾偉雄等噚日喺會展集合坐旅遊巴上深圳接種疫苗，據知約有140人。被問到知唔知打邊款疫苗，高永文話打邊款唔係自己決定，但就對疫苗投下信心一票。據了解，政協、人代噚日分6車上深圳打疫苗，當中包括全國政協常委何柱國，但暫未見政協常委唐英年、林建岳、李澤鉅等。有政協同Emily透露，今次佢哋接種嘅係「國藥」疫苗。
按「知情同意書」上面所講，呢款滅活疫苗要打兩針，每劑接種後要喺現場觀察30分鐘。唔少全國政協、人代年紀都比較大，知情同意書有補充條款，話該疫苗喺60歲以上接種者嘅臨牀資料較少，要結合健康狀况評估，接種前要量血壓，由醫生睇血壓狀况決定係咪可以接種等。