【Emily】深圳打疫苗 人代政協先簽同意書 現異常反應國家有補償

高永文唔知邊款但信任 有政協稱國藥

全國政協高永文、林大輝、曾偉雄等噚日喺會展集合坐旅遊巴上深圳接種疫苗，據知約有140人。被問到知唔知打邊款疫苗，高永文話打邊款唔係自己決定，但就對疫苗投下信心一票。據了解，政協、人代噚日分6車上深圳打疫苗，當中包括全國政協常委何柱國，但暫未見政協常委唐英年、林建岳、李澤鉅等。有政協同Emily透露，今次佢哋接種嘅係「國藥」疫苗。

按「知情同意書」上面所講，呢款滅活疫苗要打兩針，每劑接種後要喺現場觀察30分鐘。唔少全國政協、人代年紀都比較大，知情同意書有補充條款，話該疫苗喺60歲以上接種者嘅臨牀資料較少，要結合健康狀况評估，接種前要量血壓，由醫生睇血壓狀况決定係咪可以接種等。