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港聞
2021年1月23日星期六
港聞二
清潔工35樓墮垃圾槽亡 料清理堵塞失足 工權會促允推垃圾桶入𨋢
指引籲勿探頭入槽 工會批不符工作實况
法團派民政處口罩 單張附民建聯禮券
伊院病人甩喉不治 裁屬自拔死於不幸
客拒少數裔送餐 平機會：沒違法 社工：條例存漏洞 戶戶送刪客帳戶稱不容歧視
社工斥官員「少數裔播毒論」 批平機會未發聲
警涉偷拍裙底刪照片 控遊蕩妨礙司法
蓮香樓後人非禮女子 上訴減刑改囚兩月
圖向警擲磚 六旬貨車司機囚9月 官斥火上加油 認同警射胡椒球制止
主婦控踢警大腿 警自稱高1.5米
紅磡集結案 作供警不滿盤問重複 官：證人角色是答問題
港台終止利君雅舊約 新約120日 拒簽視同離職
建制連日狠批政府 立會40票通過致謝《施政報告》
財會通過工程免審批上限增至5000萬
誘投資老人院騙億元 7人落網 182人中招最高損失570萬 不乏專業人士
對員工性騷擾投訴不作為 僱主同遭索償 平機會助洗碗女工入稟 要求3人賠48萬
官：遺漏不屬虛假陳述 3警上訴脫罪
警反黑拘131人 斷黑幫財路
尊子漫畫
【Emily】深圳打疫苗 人代政協先簽同意書 現異常反應國家有補償
【Emily】施政報告致謝 鬧爆政府 Ann姐江湖救急 借錢畀失業街坊
【Emily】田北辰邵家輝倡派4000元消費券
【Emily】三高回落離病房 胡志偉徵書
【Emily】疫區中的……貓星人店長
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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