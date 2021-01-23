對員工性騷擾投訴不作為 僱主同遭索償 平機會助洗碗女工入稟 要求3人賠48萬

兩廚師被指多番出言性騷擾

申索人陳姓；答辯人為許家富、易家華及易志龍。入稟狀指出，許家富於九龍區經營涉案茶餐廳；申索人於2015年4月至2019年4月在該餐廳負責洗碗工作；易家華及易志龍於2018年4月起任職該餐廳的廚師。

申索人在入稟狀中指出，易家華及易志龍於2018年11月至翌年3月期間，在餐廳內多次用言語性騷擾申索人，內容包括兩人提出與申索人性交或性接觸、評論性器官等，令她感到遭冒犯、侮辱及威嚇。

僱主叫女工容忍 曾參與性騷擾

入稟狀另指出，許家富作為僱主，不但對申索人投訴易氏兩人的性騷擾行為置之不理，更要求申索人容忍。許亦不時參與員工的性騷擾行為，例如當易志龍在申索人面前摸許的下體。申索人因而與3人關係轉差，2019年4月遭解僱。

申索人因易氏兩人的性騷擾及許家富作為僱主的不作為，在精神及情緒上受困擾，難以入睡及患上混合焦慮抑鬱症，一度須入院接受精神科治療，及後亦須覆診；她的情况亦直接影響兩名兒子的生活，故認為3名答辯人違反《性別歧視條例》，要求3人合共賠償48萬元。

平機會表示，由2017年1月至2020年11月間共收到506宗性騷擾投訴，佔同期《性別歧視條例》所收到的投訴45%。

【案件編號：DCEO2/21】