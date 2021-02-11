誘投資老人院騙億元 7人落網 182人中招最高損失570萬 不乏專業人士

公司董事圖離港被截

被捕5男2女，年齡33至49歲，涉嫌串謀詐騙，包括3名凱柏集團董事或前董事，以及4名負責銷售投資計劃的職員。其中一名董事計劃離港時被捕，警方在其身上搜獲一筆現金。另外，警方搜查凱柏集團位於尖沙嘴的辦公室，檢獲電腦、電子器材、文件及現金等證物。警方發現案件共有182名受害人，包括退休人士及專業人士，各人希望以積蓄投資獲取更多回報，損失5萬至570萬元不等。

辦投資講座 稱低風險高回報

警方指出，2018年8月起，受害人透過朋友介紹或社交媒體，參與涉案公司由一些自稱「投資專家」舉辦的投資講座，並游說他們投資一些聲稱低風險、高回報的投資計劃，其中主要包括投資該集團旗下位於荃灣及灣仔的老人院，並指投資後可成為股東。警方表示，騙徒透過誇大老人院牀位數目及收益，誇大投資回報為60至70%。

帶投資者看裝修進度博信任

警方西九龍總區重案組總督察王子于表示，騙徒不時帶投資者參觀有關老人院的裝修進度，以博取信任，但投資者卻無法查閱公司的財務狀况及帳目。騙徒又以不同藉口解釋老人院延遲開業的情况，並游說投資者加碼，至後期更隱瞞爛尾及欠租情况，仍不斷向新投資者銷售有關投資項目，並游說投資者購買高息債券「收息」，或以借債投資賺取「息差」。

投資者一直收不到聲稱的回報，只有部分人購入債券後每月收取小量利息，但不及其投資金額。至去年10月，投資者懷疑受騙，到該公司位於尖沙嘴的辦公室欲追討時，發現人去樓空，於是報警。

疑受騙欲追討 辦公室人去樓空

警方經調查後，發現該兩間老人院均未獲發牌，其中位於荃灣的凱柏安理護老院，昨日沒有人在內，凱柏集團的網頁已無法瀏覽，凱柏的手機App「凱柏創富協會」仍可下載，內有其移民講座、飲食及轎車服務等資料。