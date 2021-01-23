財會通過工程免審批上限增至5000萬

財委會昨日會上無人提出將上述3個項目分開表決，最後以18票贊成、2票反對下通過，投反對票的包括熱血公民鄭松泰。

田北辰表示，財委會現時無「塞車」，認為政府不妨將項目交到立法會審批。民建聯梁志祥亦質疑政府證明不到，為何定要將授權上限提升至5000萬。工程界盧偉國則認為，提升幅度是適合的調整。

財經事務及庫務局長許正宇回應稱，通脹不是調整的唯一標準，亦包括工程價格、勞工市場情况等。他強調已定了清晰的內部指引，不能為避開立法會審批，而將大型工程拆細項目，承諾日後每季、每年都會提供相關項目表。

另外，民建聯周浩鼎建議政府可向「分區委員會」交代地區小型工程進展，而不應交予已「失效」的區議會監察。鄭松泰斥是匪夷所思，因分區委員會由民政署委任，等同由「自己人」監察。