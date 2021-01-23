財會通過工程免審批上限增至5000萬

【明報專訊】立法會財委會昨通過2021至2022年度逾242億元的基本工程儲備基金整體撥款，以及將丁級工程項目授權上限由3000萬元提升至5000萬元；電腦化計劃則由1000萬元增至2000萬元（少於上述金額的項目毋須在立法會分開審批）。實政圓桌田北辰稱將丁級工程項目的授權上限提升至5000萬，「過唔到自己嗰關」，他投反對票；他說現時和未來幾年出現通縮，即使計及通脹水平亦只應提升至4400萬元，他其後提出相關臨時動議，但經投票不獲處理。
財委會昨日會上無人提出將上述3個項目分開表決，最後以18票贊成、2票反對下通過，投反對票的包括熱血公民鄭松泰。
田北辰表示，財委會現時無「塞車」，認為政府不妨將項目交到立法會審批。民建聯梁志祥亦質疑政府證明不到，為何定要將授權上限提升至5000萬。工程界盧偉國則認為，提升幅度是適合的調整。
財經事務及庫務局長許正宇回應稱，通脹不是調整的唯一標準，亦包括工程價格、勞工市場情况等。他強調已定了清晰的內部指引，不能為避開立法會審批，而將大型工程拆細項目，承諾日後每季、每年都會提供相關項目表。
另外，民建聯周浩鼎建議政府可向「分區委員會」交代地區小型工程進展，而不應交予已「失效」的區議會監察。鄭松泰斥是匪夷所思，因分區委員會由民政署委任，等同由「自己人」監察。