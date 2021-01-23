建制連日狠批政府 立會40票通過致謝《施政報告》

經民聯梁美芬回應稱，施政報告中很多長遠規劃值得支持，議員不滿的是政府抗疫表現和官員的答覆。民建聯蔣麗芸稱，雖然對政府很多事有意見，但政府訂立《港區國安法》做得「ok」，主事官員更被制裁，她認為都要鼓勵政府、「畀個機會佢」。蔣麗芸在會上發言時，批評政府在抗疫上「拖拖拉拉」，談架構改革多年但「議而不決」，發展郊野邊陲地帶「決而不行」，又批評政府不成立失業援助金、免息貸款予中產等。

昨會議進入最後辯論環節，討論政策範疇包括房屋土地、教育、青年發展等，自由黨主席張宇人重提要在課室安裝閉路電視監察教師教學情况；建制派「班長」廖長江建議局方要主動監察教師言行和職守，揪出害群之馬；金融服務界議員張華峰更批評，教育界淪落是因為教育局「避事」。

張華峰斥教局避事 楊潤雄反駁

建測規園界議員謝偉銓則要求運房局在提供過渡房屋上「加把勁」，因為即使填海造地、發展棕地及農地等，動輒要花上十年甚至更長時間，難以迅速滿足現時逾26萬公屋申請人及超過10萬劏房家庭的住屋需要。自由黨黨魁鍾國斌表示，港區國安法平息社會動亂，但目前社會並不和諧，《施政報告》沒有提及要團結香港，出現移民潮政府應「心知肚明」，政府亦不了解青年想法。

教育局長楊潤雄在總結發言時反駁說「本屆政府從不避事」，局方亦已在不同方面逐步解決過去在教育制度內的老問題；過去一年多，教育局收到200多宗有關教師專業操守的投訴，當局會根據《教育條例》，嚴肅跟進。他又說，會向學校提供支援，進一步提高學生的國家安全意識和守法意識。