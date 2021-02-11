港台終止利君雅舊約 新約120日 拒簽視同離職

投訴調查未完 部分屬虛假指控

利君雅2017年10月入職港台，試用期為3年，後因管方重啟調查有關她2019年7至11月期間的投訴，延長其試用期120日，至本月30日。據了解，不少投訴與其工作表現無關，部分並非指定期間內發生，部分屬虛假指控，例如指利君雅曾質問林鄭月娥何時會死。

工會代表昨晨聯同利君雅會見副廣播處長馮建業。工會主席趙善恩隨後表示，馮早前承諾1月初會完成有關利君雅的調查，昨卻指仍在調查，承諾2月16日會提交調查報告，表明延期原因與利君雅無關；趙形容延期屬行政失誤，卻要利君雅額外簽為期120日的新合約，有如「變相炒人」，形同已懲處利君雅。據了解，利君雅未決定是否簽新合約，假若她不簽，將被視作離職。

對於新合約，工會稱不明白管方為何不再延長利君雅的試用期，反要求簽新合約，在幾番追問後，引述馮僅回答稱利君雅仍可用公務員身分履行新合約，並要求利君雅於1月28日或之前簽署，而原有合約的約滿酬金，工會再引述馮稱將待調查完成後處理。

對於為何不發約滿酬金、要求簽新合約有否次數上限等，港台回覆按既定機制和程序處理員工的聘任安排，不會評論個別個案。

工會對新安排表示憤怒和失望，斥馮建業及電台主任秘書鄭美娟「可恥」，因利君雅曾多次查詢均不獲答覆，形容制度不公、不透明、任意，同時要求利君雅在短時間內接受不平等條約，而且完成合約卻不發約滿酬金。工會盼下周初可約見處長梁家榮了解。

香港記者協會發聲明，批港台向利君雅開出短期合約極為不公，效果形同解僱，有如「未審先判」。

公務員局：是否續聘由政府酌情

公務員事務局回覆本報查詢時稱，按公務員新合約條款受聘的公務員，在合約任期屆滿後是否獲得繼續聘用，由政府酌情決定。根據合約條款，任何續聘以政府所訂定的期限、聘用條款及服務條件為準。