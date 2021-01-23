紅磡集結案 作供警不滿盤問重複 官：證人角色是答問題

【明報專訊】4名男女前年8月11日淩晨涉在紅磡參與非法集結被捕，其間搜出激光筆、煙霧餅、彈射器等，又在被制服時涉襲警，昨在區域法院續審。一度阻礙傳媒拍攝的警員昨被指在警車上曾揑首被告的下體等，但警員全盤否認，並一度不滿辯方重複問題，謂「我想我不需要澄清」，法官陳廣池即指出「證人的角色是答問題，不是問問題」。
否認揑下體指控 稱被告掙扎故按肩
當日有份在港鐵黃埔站A出口制服首被告張漢東的警員吳振霆，昨接受辯方盤問。辯方指出，張被制服及押上警車時已遭吳振霆或其他警員踩頭、用腳踢腰和胸、用證物之一的彈叉彈他的背等；另當時於警車內坐在張身旁的吳振霆曾摸張的身體，伸手入其褲袋揑其下體。回到紅磡警署，吳故意推跌張及拉扯他的手銬，令他左膝擦傷及兩邊手腕瘀傷等。
吳振霆一一否認，並稱上車時只為雙手反銬的張漢東戴上安全帶，惟張在車上仍不斷掙扎，考慮到其安全，曾以壓點控制方式按着其肩膊。
另對於辯方反覆提問如何替張快速搜身時，吳振霆質疑已回答很多次，法庭已有紀錄，「我想我不需要向你澄清」。陳官即指出，證人不能夠表示不澄清，「法官問你，辯方大律師問你，你就一定要答」，除非法官認為問題會損害他的利益。吳表示明白。
4名被告依次為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童及學生唐健龍（19歲）。聆訊下周二（26日）續。