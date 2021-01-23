主婦控踢警大腿 警自稱高1.5米

1.7米辯方律師走至身旁 高度相若

控罪稱，報稱家庭主婦的被告李貴花（43歲），於2019年12月25日在旺角砵蘭街近山東街交界襲擊警員16214黃梓峰。

案發時隸屬機動部隊的警員黃梓峰供稱，當晚凌晨向亞皆老街方向推進時，見人群聚集高叫政治口號、粗口及辱警語句，大部分人散去，唯獨被告不肯離開，情緒激動並大叫「警察，大╳晒呀？死黑警！」有人嘗試拉住被告，但她並不合作，其後她行前舉高腳，並踢了其左邊大腿一下，黃於是大叫「襲警」，並向她噴胡椒噴劑，由其他警員上前制服被告。

辯方：被告伸盡腳都踢不到

其後辯方詢問黃身高，黃稱有「1.5米」，但即遭張官質疑，辯方其後走到黃身旁，顯示兩人身高相若，應有1.7米。辯方指出，若要踢至他大腿，「要遞到隻腳好高」，又質疑若被告將腳伸到盡都踢不到警員，黃不同意。

被告自辯稱，當晚與姊在朗豪坊逛街吃飯，突然大批防暴警察衝進商場，之後旺角區的道路被封，於是叫丈夫駕車接她，惟大批警員一字排開，不讓市民離開和辱罵市民，氣憤之下跟警方對罵。當時她距離警員約1米多，隨即被多名警員噴胡椒噴劑，再被一批警員用盾牌推跌，又稱掙扎期間不知是否踢到警員。她又稱，自己面部、手掌、膝頭和小腿有損傷。

根據警方網頁，男性投考人身高最少1.63米及體重50公斤，女性投考人身高最少1.52米及體重42公斤。

【案件編號：KCCC 1517/20】

（反修例風暴）