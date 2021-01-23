圖向警擲磚 六旬貨車司機囚9月 官斥火上加油 認同警射胡椒球制止

被告曾偉光（62歲）報稱貨車司機，控罪指他2019年10月27日在旺角亞皆老街新之城外企圖襲擊警長X。

裁判官鄭念慈裁決時指出，被告稱學歷只有小三程度，整份呈堂會面紀錄均由負責錄取的警員撰寫，他只應要求簽名，惟他在盤問下承認是貨車司機，鄭官認為即使筆試是選擇題，必須先明白和理解題目，不相信被告無一般的閱讀能力。

稱警清晰描述投擲動作 屬可靠證人

鄭官又稱，本案關鍵在被告舉起手執的磚頭作投擲動作，警長對其投擲動作描述清晰，相信他是誠實可靠的證人，只因當時警長及時發出胡椒球彈，被告才未能掟磚，故肯定他是企圖襲擊警長，裁定罪名成立。

鄭官判刑時又稱，絕不姑息及縱容襲警行為，否則正執勤的警員不會得到保障，社會秩序安寧會受破壞，警隊士氣亦會大受打擊，故判被告囚9個月以示阻嚇。

路軌擲竹囚8月 中大生刑期上訴駁回

另外，前年11月11日的「三罷」示威，中文大學21歲女生盧佩瑤在大埔向東鐵路軌擲竹枝以癱瘓交通，早前承認危及他人安全，以及抗拒警務人員罪，被判囚8個月，她其後就刑期上訴。高等法院昨頒下判辭，認為原審裁判官將女生當日伙同兒童犯案的行為，視為加刑理由的做法出錯，惟因刑期本身已相當寬大，「甚至可以說是略低」，直言若非女生的個人情况，法庭原打算上調有關刑期，遂駁回上訴。

高院法官李運騰又在判辭指出，上訴人盧佩瑤當日呼應網上號召，伙同多人將竹枝搬至大埔公路，並在首班列車開出約一小時前犯事，意圖明顯為癱瘓鐵路網。若非警方及早採取行動，被告的行為可對鐵路系統和乘客造成重大風險，形容有關行為令鐵路職員和警方疲於奔命，亦令廣大市民蒙受嚴重不便，損失難以估計。

【案件編號：KCCC 896、HCMA 247/20】

明報記者

（反修例風暴）