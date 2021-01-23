客拒少數裔送餐 平機會：沒違法 社工：條例存漏洞 戶戶送刪客帳戶稱不容歧視

區議員：有速遞員稱非首次 指融樂會將投訴

油尖旺區議員陳嘉朗近日在facebook貼出外賣速遞平台訂單截圖，指有顧客註明不要由印度或巴基斯坦裔員工送餐，他認為有關行為影響少數族裔工作機會，質疑涉違《種族歧視條例》。陳向本報稱，有速遞員反映並非首次遇以上情况，他已就事件電郵予平機會，惟會方不接受電郵投訴，而據其所知融樂會將向平機會投訴。

平機會回覆稱，拒絕某一種族的員工向其提供服務，有關行為並不可取，平機會絕不認同，但指《種族歧視條例》沒有規定顧客拒絕某一種族的服務提供者屬違法。平機會稱倘顧客拒絕某一種族的員工提供服務，原因是少數人不幸染疫成為某群組的確診者，而將其污名化、標籤和指摘整個階層或群體，「只會加深社會的鴻溝和加劇矛盾，對抗疫的工作毫無建設性的作用」。

平機會稱，確診者只是小部分人，以偏概全以少數人當群體而論，不單錯誤更是危險的誤導，「病毒的傳播不分膚色，拆除種族壁壘，攜手抗疫才是明智之舉」。

去年338宗種族歧視投訴 九成半終止調查

根據平機會網站資料，去年截至11月共處理338宗有關《種族歧視條例》的投訴，當中近九成半因投訴內容不屬違法行為、投訴人不願調查繼續等原因而終止調查，另有6宗成功調解，1宗不成功。平機會去年亦有一宗個案涉《種族歧視條例》而申請法律協助的個案，惟會方未能給予協助。

戶戶送回覆本報查詢稱，得悉有顧客留下不恰當的訂單附註，稱絕對不能接受此等言論，公司就針對送餐員的種族歧視問題採取零容忍政策，調查後已經永久終止該顧客帳戶。本報曾向foodpanda查詢，截稿前未獲回覆。