伊院病人甩喉不治 裁屬自拔死於不幸

死者袁燕芬2018年12月24日入院，情况轉差後需以呼吸機協助呼吸，並在獨立病房留醫，直至2019年1月29日被發現喉管拔除後不治，終年80歲。

官排除自殺 信納「自行拔喉常見」說法

死因裁判官黃偉權綜合證供稱，死者因肺炎及充血性心臟衰竭而在伊院留醫，事發當日因不適而自行移除插入其氣道內喉管，終止機器供氣導致心臟停頓而不治，裁定死因為瀰漫性肺泡損傷。

黃官認為，雖然死者當時健康狀况欠佳，但病况有好轉迹象，無證據顯示死者有自殺意圖，排除她死於自殺或自然。黃官接納專家證人余衛祖醫生供辭，病人因不適而自行拔喉的情况常見，裁定死者死於不幸。

家屬質疑停鎮靜劑 官：醫護臨牀判斷

專家證人早前質疑院方停用鎮靜劑的決定，建議應使用鎮靜劑配合強心針，黃官認為該做法雖可減少病人不適，降低拔喉可能，但強心針亦會加重病情甚至致死，是魚與熊掌的選擇，加上決定屬醫護人員的臨牀專業判斷，自己屬外行人，故不作判斷。

就約束手帶的使用，黃官認為負責綁帶的護士有充分知識，並無訓練不足，手帶鬆緊度亦是臨牀判斷，亦不作建議。黃官續稱，呼吸機及其他維生儀器在喉管鬆脫後已即時發出警報，醫護亦立即趕到，未見有延誤救治。至於搶救時應否即時插回喉管，黃官稱屬醫護臨牀判斷，最終無為本案作任何建議。

伊利沙伯醫院發言人回覆查詢稱已得悉裁決，並仔細研究判辭。院方再次向死者家屬致以最深切慰問。

【案件編號：CCDI 98/19】