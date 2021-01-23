指引籲勿探頭入槽 工會批不符工作實况

勞工處2018年發出安全指引，建議工人將垃圾包放入垃圾槽時，不應俯身或探頭至垃圾槽。如塞槽需清理，須佩戴安全帶，並將安全帶緊扣於繫穩裝置上，在管工直接監督下使用專用金屬棒或木棍清理。

「倘塞兩層間 不探頭難處理」

清潔工人職工會總幹事胡美蓮批評，指引不符實際工作情况。她解釋，工友需在指定時間清理垃圾，每清理數層垃圾便要到地下垃圾房更換垃圾桶。垃圾槽易因大型垃圾或硬物堵塞，工友通常會探頭入槽尋找堵塞位置，再用棍或鈎弄鬆垃圾，「（垃圾）卡在兩層之間就最難處理，唔望處理唔到」。

她亦質疑安全帶效用，若過短會窒礙工作，太長則無法避免工友墮入槽內，加上現時無規定在垃圾槽工作必須配備安全帶，工友亦未必懂得使用。胡續稱，部分大廈縮窄槽口，或用板擋住槽口，但槽口面積不能太小，因無法傾倒較大的垃圾包。她說，工會多年來促請政府規定停用垃圾槽，改為推垃圾桶入電梯傾倒垃圾，既減低墮槽風險，亦避免垃圾包由高處墜下爆開造成臭味，改善垃圾房環境。

業界：工友鮮用安全帶 想快完工

香港環境衛生業界大聯盟召集人甄瑞嫻稱，清潔公司一般有向工友講解安全指引，主要提醒切勿探頭入槽。她說即使垃圾槽設有安全帶，亦鮮有工友使用，因工友「想快些做完工作」。