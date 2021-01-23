清潔工35樓墮垃圾槽亡 料清理堵塞失足 工權會促允推垃圾桶入𨋢

CCTV攝35樓出𨋢 地下垃圾桶尋回

現場是山景邨景樂樓，消息稱58歲死者關厚基是兼職清潔工，上班3個月，前晚7時半上班，負責清理19至35樓垃圾，閉路電視拍到他在35樓步出電梯，其後未見蹤影。至前晚10時許，保安巡樓發現多個樓層的垃圾無人清理，聯絡關男不果，繼而通知工友，保安及工友逐層尋找，至昨凌晨零時許在地下垃圾房一個大型垃圾桶內發現關男，他當時被垃圾遮蓋，只露出衣袖。

消防到場救出關男，他身體多處受傷昏迷送往屯門醫院搶救，昨晨近1時證實死亡。警方經調查將案件列為工業意外，勞工處亦會派員到場調查，昨早近11時，房署職員到場調查。

垃圾槽前有斜台 牆貼告示禁探頭

勞工處稱高度關注事件，對有工友身故十分難過，對家屬致以深切慰問，並已發出暫時停工通知書，停止物管公司使用該屋邨垃圾槽，並正調查事件。房署稱山景邨為租置屋邨，2005年成立業主立案法團，房委會不時提醒租置屋邨的法團及物業管理公司，必須確保承辦商採取足夠安全措施保障工人。本報昨向山景邨的物管公司置佳物業服務有限公司及涉事外判清潔承辦商查詢，截稿前未有回應。

記者昨早到景樂樓觀察，35樓垃圾房已上鎖，從門縫觀察，垃圾槽口面積約半米乘半米，槽口前有一個約20厘米高斜台，槽口附近不見安全帶或繩扣設施，旁邊放置了掃帚等清潔用品，牆上張貼告示，禁止工人踏上、跪坐、側身或探頭入垃圾槽斜台。大堂垃圾桶旁則放置了紙箱、矮膠櫈等垃圾。

山景邨4月內兩清潔工不治

屯門區議員黃丹晴稱，據他了解死者是兼職清潔工，為人勤力、「肯做嘢」。這是山景邨4個月內第二名清潔工於工作時死亡，較早前一名清潔工身體不適，僅休息一兩天後上班，工作期間倒臥垃圾桶旁，臉部發紫，其後證實死亡。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨早到場了解，她引述一名住客稱，居民甚少進入垃圾房，通常將垃圾放在門外或大堂垃圾桶，清潔工每日早晚兩次清理垃圾，晚上清理時間為7時，屬事主工作時段。她指出，工人常要處理垃圾堵塞問題，有時需用力以工具清理槽內垃圾，估計事主因而失重心跌入槽內。她稱同類意外已非首次，會去信房署及房協要求審視有垃圾槽的屋邨及改善設計，讓工人可用推垃圾桶入電梯方式傾倒垃圾。

2017年12月，馬鞍山錦泰苑錦邦閣一名清潔工在大廈高層傾倒垃圾期間，疑不慎失足墮下垃圾槽，被困兩層之間位置逾3小時，送院後不治。2010年8月，大埔大元邨一名清潔男工清理堵塞的垃圾槽時疑跌入槽管後失蹤，警方翌日在堆填區尋獲屍體。

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